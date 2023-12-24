Дворник нашел похожий на гранату предмет в мусорке на Рублевском шоссе
В Москве на Рублевском шоссе дворник нашел на мусорке предмет, похожий на гранату. Об этом 24 декабря сообщил источник «Известий».
«Дворник перебирал мусорку и нашел похожий на гранату предмет», — заявил он.
Предмет похож на гранату Ф-1. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее, 19 октября, подросток лишился двух пальцев из-за взрывателя для гранаты, найденной на улице. Инцидент произошел в поселке Эльбан Хабаровского края. Прибор взорвался в руке мальчика.