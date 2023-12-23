Мошенники похитили у пенсионерки более 3,5 млн рублей под видом инвестиций

Мошенники похитили у пенсионерки более 3,5 млн рублей, предлагая ей заработать на инвестициях. Об этом в субботу, 23 декабря, рассказал источник «Известий».

Отмечается, что 74-летняя женщина увидела в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сообщение компании о том, что можно заработать на инвестициях. Она связалась с представителями фирмы и решила стать инвестором.

«За регистрацию в компании женщина перевела на счет аферистов 10 тыс. рублей. После этого москвичка открыла новую банковскую карту и в течение шести дней передала через курьера «инвесторам» больше 1,8 млн рублей», — рассказал собеседник.

После этого сбережения пенсионерки закончились. Для продолжения задуманного она взяла кредит на 500 тыс. рублей, а также положила на карту и перевела мошенникам последние 430 тыс. сбережений.

«18 декабря аферисты сообщили, что заработок пенсионерки составил $53 тыс. и предложили ей вывести эти деньги. Когда женщина пришла в банк, она не смогла получить деньги, поскольку не знала кодовое слово», — добавил источник «Известий».

В разговоре по видеосвязи представители компании указали, что этот код якобы был в переписке. За повторную доставку денег от женщины потребовали 250 тыс. рублей, их она заняла у родственников и положила на указанный счет. Однако обещанные $53 тыс. пенсионерка не получила и написала заявление в полицию.

В сентябре юрист и эксперт «Международного юридического бюро» Ирек Сафин рассказал, что наиболее часто встречающийся вид мошенничества ― инвестиционный, когда мошенники предлагают вложить средства для получения прибыли. Эксперт подчеркнул, что мошеннические схемы можно определить по стремлению злоумышленников привлечь в компанию других инвесторов, за счет которых жертва должна «получить дивиденды».