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Губернатор Беглов рассказал о достижениях Петербурга

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая на Международной выставке-форуме «Россия», рассказал о главных достижениях города в последнее время.

Глава Петербурга подчеркнул, что город серьезно обновился за последние годы, а приоритетные проекты поддержаны президентом Владимиром Путиным.

«Одно из самых главных достижений — что мы создали хороший климат для привлечения инвестиций в наш город. Это было непросто, это было сложно. Были годы пандемии, когда было сложно, было тяжело, но нужно было развивать нашу промышленность, развивать нашу территорию, поэтому мы создали ряд преференций и хорошие условия для инвесторов, которые пришли в наш город. И одно из достижений — это 1 трлн рублей на 1 декабря инвестиций, которые инвесторы вложили уже в наш город. Мы начали очень много новых мегапроектов, которые развивают не просто город Санкт-Петербург, а мегаполис XXI века», — заявил Александр Беглов.

За четыре года в Санкт-Петербурге спланировано и оборудовано больше 220 новых общественных пространств, реставрируются исторические здания. Кардинально обновилось городское здравоохранение, создана эффективная логистика работы с больными. В каждом районе открыты амбулаторные онкоцентры. Закуплено новое оборудование и современные автомобили для «Скорой помощи». Постоянно обновляется общественный электротранспорт, модернизируется городская система освещения.

В заключение Александр Беглов принял участие в «Ёлке желаний». Губернатор исполнит мечты шести детей из разных городов.

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