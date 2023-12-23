Народный артист СССР Мурад Кажлаев скончался в возрасте 92 лет
В Дагестане скончался композитор, народный артист СССР Мурад Кажлаев. Об этом 23 декабря сообщило министерство культуры республики.
«К сожалению, в Дагестане скончался Мурад Кажлаев», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
Кажлаев был одним из основоположников дагестанской композиторской школы. Он сотрудничал с поэтом Рамсулом Гамзатовым, вместе они написали гимн Республики Дагестан и первый национальный балет «Горянка».
Также Кажлаев сочинял музыку к фильмам и мюзиклам. В 2021 году он был удостоен звания Героя Труда Российской Федерации.