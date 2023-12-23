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В Германии осквернили могилу экс-канцлера Шмидта

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Фото: Global Look Press/Christian Charisius
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Неизвестные осквернили на кладбище в Гамбурге могилу бывшего канцлера Германии Гельмута Шмидта, нанеся на нее свастику. Об этом 23 декабря сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя местной полиции.

Инцидент произошел накануне вечером. При этом обстоятельства произошедшего и личность злоумышленника пока не установлены, добавил он.

Надгробие экс-канцлера было очищено. В настоящее время проводится расследование.

В субботу, 23 декабря, Шмидту могло бы исполниться 105 лет.

Гельмут Шмидт был пятым федеральным канцлером ФРГ. Политик занимал свой пост с 1974 по 1982 год. Он скончался 10 ноября 2015 года в возрасте 96 лет.

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