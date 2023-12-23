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Эксперты рассказали о системе безопасности на трассе М12 «Восток»

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Безопасность скоростной федеральной трассы М12 «Восток» от Москвы до Казани обеспечит автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД).

Как рассказал гендиректор компании «Единый оператор» Марсель Нигметзянов, АСУДД — комплексная система, которая «дает возможность заблаговременно предпринять те или иные действия для того, чтобы избежать различных дорожно-транспортных происшествий».

В структуру АСУДД входят: система выявления инцидентов, система метеообеспечения, система информирования, служба аварийных комиссаров.

Система использует различные типы алгоритмов искусственного интеллекта. Она обучалась на 180 млн транзакций, которые прошли через нее. Используемое ПО является отечественной разработкой команды российских инженеров и программистов концерна «Телематика».

Также трасса М12 оборудована системой безбарьерной платы «Свободный поток», а видеоаналитика позволяет выявить более 15 типов ДТП.

Технический директор компании «Единый оператор» Павел Исайкин рассказал о центральном пункте управления, который предназначен для координации всех платных автомобильных дорог госкомпании «Автодор». «Сюда подключена интеллектуальная транспортная система и новой автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань трассы М12. ЦПУ — это сердце управления трассы. Сюда стекаются данные с более тысячи единиц различного оборудования», — добавил он.

Отмечается, что все применяемые системы импортонезависимы и обеспечивают надежный уровень защиты IT-инфраструктуры.

Помощь автомобилистам на трассе оказывает служба аварийных комиссаров М12: 27 экипажей патрулируют дорогу в круглосуточном режиме.

«Аварийный комиссар получает информацию через мобильное приложение о необходимости выезда на определенный километр и прибывает, чтобы оказать помощь», — пояснила директор департамента управления транспортными потоками «Единого оператора» Анна Федловская.

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