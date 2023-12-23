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Среднюю высоту полета МКС увеличили на 3,2 км

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Орбиту Международной космической станции скорректировали. По данным «Роскосмоса», средняя высота полета станции увеличилась на 3,2 км, до 417,7 км над Землёй, сообщает телеканал «Известия». Решение приняли для обеспечения пересменки российских пилотируемых кораблей «Союз». Запуск «Союза МС-25» запланирован на весну 2024 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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