Губернатор Тверской области подвел итоги года

Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел пресс-конференцию по итогам 2023 года.

На ставшем в области уже традиционным мероприятии присутствовали более 60 журналистов федеральных и региональных СМИ.

Среди ключевых тем 2023 года — поддержка участников СВО и жителей Донбасса. Игорь Руденя пообещал помочь инициативе «Движения первых» с отправкой писем бойцам

«У нас, по-моему, более 90 тыс. ваших писем, детских обращений за всё это время было передано нашим бойцам. Это, на самом деле, очень сильно греет душу и мотивирует на защиту нашей родины», — подчеркнул губернатор.

Также обсуждалось развитие экономики Верхневолжья в условиях санкций. Игорь Руденя сообщил, что регион продолжает работу с инвесторами. При этом особое внимание уделяется социальной повестке. В регионе действует более 50 направлений поддержки демографии, в том числе для семей с детьми, многодетных родителей. Комплекс мер планируется расширять.

«Это очень знаковое решение президента, потому что это главная задача нашего государства — задача, которая касается улучшения демографии. Главная задача нашего государства — задача, которая касается улучшения демографии. Ключевым вопросом поддержки семей является жилищный вопрос. Мы хотели бы сделать проект — это строительство домов для молодых семей и уже привлечение семейной ипотеки, сельской ипотеки для приобретения этих домов при условии рождения четвертого и последующих детей», — подчеркнул Руденя.

Также Игорь Руденя сообщил об активной работе по реализации масштабных дорожных проектов: Северного обхода Твери, Западного моста и сопряженных объектов. Еще одним экономическим приоритетом губернатор назвал продолжение газификации региона, поддержку молодых специалистов и системы здравоохранения, туризма и спорта.

В общей сложности Руденя ответил на 21 вопрос журналистов. Встреча с представителями СМИ продолжалась 2 ч 45 мин