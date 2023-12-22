В текущем году «Россети» реализовали в России рекордную инвестпрограмму

Компанией «Россети» в текущем году был запущен целый ряд новых энергообъектов, создание которых стало результатом реализации рекордной инвестиционной программы, сообщил генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин.

«Общий объем программы составит больше 500 млрд рублей. Это рекордные показатели для компании. И, конечно, мы понимаем, что было построено в этом году огромное количество новых подстанций, модернизированы подстанции, построено множество километров линии электропередачи. Все эти объекты необходимы для строительства новых производственных объектов, жилых комплексов, школ, больниц. И, конечно, эти объекты необходимы для улучшения качества жизни людей», — заявил Рюмин.

В рамках инвестпрограммы, в частности, в Амурской области появится переключательный пункт на 500 кВ. «Энергообъект оснащён современным коммутационным оборудованием, применены российские комплексы РЗА на микропроцессорной базе, установлены российские устройства сбора и передачи данных, внедрены автоматизированные системы управления технологическими процессами и интеллектуального процесса», — сообщил генеральный директор филиала ПАО «Россети» — МЭС Востока" Алексей Мальцев.

В Москве в ходе инвестпрограммы усовершенствовали подстанцию «Баскаково». Она является одним из крупнейших центров питания восточной части города, в числе ее ключевых потребителей — медицинские учреждения и станции метро. «В 2022 и 2023 годах подстанция прошла глубокую модернизацию с установкой электрогазового оборудования, современных систем управления и релейной защиты», — говорит генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Петр Синютин.

Подстанция «Слобода» на 110 кВ заработала в этом году в Белгородской области. На объекте используются технологии и оборудование отечественного производства. «Особенностью проекта является применение цифровых технологий в системах релейной защиты и автоматики, обеспечивающих наиболее эффективное оперативно-технологическое управление подстанции и передачу сигналов в единый центр управления сетями Белгородэнерго», — рассказал генеральный директор ПАО «Россети Центр Игорь Маковский.

Обновление произошло и в энергохозяйстве Краснодарского края: здесь введена в строй подстанция «Ясная» на 110 кВ. Благодаря использованию современных технологий, управление объектом осуществляется полностью дистанционно. «Создание новых энергообъектов будет способствовать развитию Кубани, в том числе, туристической инфраструктуры и агропромышленного комплекса», — считает и.о. генерального директора ПАО «Россети Кубань» Борис Эбзеев.