На Форуме EnergySpace обсудили стратегию устойчивого развития ТЭК России

19 декабря 2023 года в Центре событий РБК состоялся XV Международный Энергетический Форум ENERGYSPACE. Сектор ТЭК как один из самых важных и стабильных в российской экономике, стал главной темой мероприятия. Отрасль представляет большой интерес как для банков, так и инвестиционного сообщества в целом. Участники Форума обсудили, какие инструменты востребованы сегодня для решения задач отрасли, как обеспечить приток инвестиций в ТЭК в современных условиях, какие инфраструктурные проекты развивает Россия невзирая на санкции, какие перспективные направления в области импортозамещения и ВИЭ готовы финансировать банки и инвесторы.



Форум начал работу с Делового завтрака, ключевой темой которого стал майнинг как часть экономики данных. В качестве Партнера завтрака выступила ассоциация промышленного майнинга. Модерировал заседание Безделов Сергей Александрович, Директор Ассоциации промышленного майнинга. В заседании принял участие генеральный директор по финансам и инвестициям BitRiver Волков Александр Вадимович, он в частности отметил: «ЦОДы для промышленного майнинга продолжат усиливать экономический суверенитет России, а также позитивно влиять на развитие регионов присутствия. Зачастую — это удаленные регионы с нераскрытым до конца инвестиционным потенциалом и тенденциями оттока населения».

Центральным событием Форума стало Пленарное заседание, посвященное стратегии устойчивого развития ТЭК России. Среди ключевых вопросов заседания обсуждались приоритеты энергетической стратегии России до 2050 года, влияние геополитических рисков на энергобаланс России, технологический суверенитет отрасли в условиях санкций, потенциал развития проектов CCUS; экспортные возможности российских энергоресурсов и ключевые направления импортозамещения в ТЭК и др.

Модератором Пленарного заседания выступил Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович, Советник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента по вопросам климата. «На Конференции по изменению климата COP-28 в Дубае вновь подтвердилась высокая комплексность экологической повестки в текущей системе координат. Нужно, как минимум, готовиться к развертыванию технологий улавливания, использования и хранения углерода, а дальше очевидно снижение спроса на отдельные виды ископаемого топлива в энергетических системах. Если мы считаем себя энергетической державой, то мы должны учитывать современные реалии, создавать новые технологии и встраивать их в мировую систему координат. На XV Международном энергетическом форуме EnergySpace встретились лидеры энергетической отрасли, чтобы в условиях современных реалий наметить дальнейшую стратегию развития отрасли в РФ», - обратился модератор к участникам форума.

Петров Александр Анатольевич, Член Правления – исполнительный директор СИБУРа, на пленарной сессии «Стратегия устойчивого развития ТЭК России» отметил, что для СИБУРа климатическая повестка не существует изолированно, а органично встроена в бизнес: «В нашей стратегии устойчивого развития до 2025 года есть конкретные цели по снижению климатического воздействия – за счет повышения энергоэффективности наших производств и использования широкого набора инструментов декарбонизации. Мы вовлекаем вторичное сырье в производственный цикл и выпускаем низкоуглеродную продукцию, реализуем климатические проекты, соответствующие международным стандартам. СИБУР принимает активное участие в развитии углеродного рынка в России – в ноябре мы совершили первые в российском реестре крупные биржевые сделки с углеродными единицами, и продолжаем искать новые возможности для бизнеса». Руслан Эдельгериев отметил, что СИБУР идет по «визионерскому пути»: «Это первая компания в России, которая прошла весь «клиентский» путь от реализации климатического проекта до биржевой продажи углеродных единиц на внутреннем рынке, продемонстрировав другим участникам, как этот процесс может работать».

С докладами на заседании выступили: Павел Юрьевич Сорокин, Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации, Александр Николаевич Шохин, президент РСПП; Комаров Кирилл Борисович, Первый заместитель генерального директора - директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом»; Сизов Александр Анатольевич, Председатель совета директоров ООО «ПК Интерприцеп»; Мачехин Сергей Владимирович, Заместитель генерального директора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству ПАО «РусГидро».

Завершая заседание, Руслан Эдельгериев предложил сделать Международный энергетический форум постоянной площадкой для дискуссий и формирования решений в области низкоуглеродной энергетики.