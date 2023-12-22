Строительство аэропорта Бодайбо началось в Иркутской области

В Бодайбо (Иркутская область) подрядная организация приступила к строительству аэропорта. Общая стоимость проекта составляет 7 млрд рублей.

Финансирование будет вестись в рамках государственных программ «Развитие транспортной системы» и «Строительство», пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на информацию правительства Приангарья. Возведение аэропорта имеет большое значение для местных жителей и экономики с учетом освоения золоторудных месторождений.

Специалисты намерены переоборудовать и расширить взлетно-посадочную полосу, которая на текущий момент является грунтовой. Также будет изменено направление полосы для обеспечения безопасности полетов. На территории построят рулежную дорожку, перрон, аварийно-спасательную станцию и аэродромный радиолокационный комплекс. Также потребуется возведение дизельных электростанций и периметрового ограждения.

Земельные участки, которые займет будущий аэропорт, уже выкуплены у местного населения. Ведется подготовка к расширению территории. Пока аэропорт продолжает работу в прежнем виде. Бетонные работы на взлетно-посадочной полосе начнутся в III квартале 2024 года с завершением в 2025 году. Обновленный аэропорт сможет принимать самолеты Ил-114 и Sukhoi Superjet 100.