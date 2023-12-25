Швецию не НАТО

Комитет по иностранным делам Великого национального собрания Турции возобновит обсуждение заявки Швеции в НАТО уже на этой неделе. Вопрос включен в повестку дня на 26 декабря, сообщило агенство Bloomberg со ссылкой на источники.

Процесс вступления Швеции в военно-политический блок НАТО, очевидно, всё больше проваливается в неопределенность. Кажется, ясности не вносят и бесконечные телефонные переговоры Джо Байдена и Реджепа Тайипа Эрдогана.

За последние две недели президенты США и Турции как минимум два раза обсуждали шведскую заявку в альянс. И всякий раз стороны вынуждены констатировать не просто различия в подходах. Союзники по НАТО по-разному видят международно-политические приоритеты, что отражается и в пресс-релизах. Так, 14 декабря по итогам переговоров Байдена и Эрдогана именно Белый дом обозначал вопрос вступления Швеции в НАТО как главный предмет обсуждения. По мнению президента США, эта проблема должна быть решена «как можно скорее».

Между тем в Анкаре суть переговоров изложили иначе. Турецкая сторона продолжает настаивать на приоритетности ближневосточного кризиса в секторе Газа. Что же касается вступления Стокгольма в альянс, то по этой теме администрация президента Турции дала весьма скупые формулировки в стиле «да, и эту проблему мы имеем в виду».

Учитывают турки при выстраивании отношений с американцами и другое обстоятельство. Недавнее решение Евросоюза о начале переговоров с Киевом и Молдавией о присоединении к сообществу было воспринято как продолжение политики США. Причем при полном игнорировании турецких интересов.

И дело не только в том, что Турция уже более полувека худо-бедно, но старалась, будучи старейшим членом НАТО, соответствовать и высокой планке кандидата в ЕС, когда Украина и Молдавия стремятся туда менее десятилетия. Отказ преимущественно мусульманской Боснии и Герцеговине, которой покровительствует Турция, лишний раз напомнил об откровенно исламофобских подходах со стороны евробюрократии. В Евросоюзе как не было, так и нет ни одной исламской страны. К этому отстаивающий традиционные ценности Эрдоган не может оставаться равнодушным.

Не говоря уже о том, что соответствующее решение Брюссель принимал без учета мнения Будапешта — едва ли не самого близкого партнера Анкары в Европе сегодня. Недаром 19 декабря Эрдоган и Виктор Орбан подписали соглашение о приоритетном стратегическом партнерстве. Позиция премьера Венгрии была в том, что целесообразнее всего вернуться к переговорам о вступлении Украины «через пять-десять лет», обратил внимание турецкий эксперт Мурад Йеткин.

Президент Эрдоган, судя по его переговорам с Байденом, отдает себе отчет в главном: намерение получить статус кандидата, как и членство в Евросоюзе, напрямую связано с членством в НАТО. Неслучайно почти все члены европейского объединения входят и в Североатлантический блок. При этом позиции США как первой скрипки альянса по-прежнему неоспоримы. Из этого следует, что Америка в одностороннем порядке диктует правила игры, расширяя ЕС и НАТО в любом порядке, который ее устроит. Спрятаться за многочисленными правилами и критериями, предъявляемыми евробюрократией кандидатам на вступление в Евросоюз, американцам уже практически нереально.

Тем более что Турция за свое полувековое пребывание в НАТО успела хорошо изучить мотивы и поведение США. Вот почему во время последних официальных переговоров Байдена и Эрдогана 19 декабря турецкая сторона предъявила новые условия для вступления Швеции в альянс. Теперь речь идет не только о нормализации в Газе, поставках в Турции истребителей F-16, но и о других оборонных закупках. По словам Эрдогана, негативное отношение Канады и других союзников США по военно-техническому сотрудничеству с Турцией не способствует положительному волеизъявлению турецких депутатов. Ведь формально именно от последних в 2024 году будет зависеть вступление Швеции в блок.

Байден как будто бы согласился с доводами собеседника, но поставил взаимозависимость этих вопросов так, как выгодно США. То есть «утром деньги — вечером стулья». Сначала турецкие депутаты должны положительно решить проблему Швеции, и только после этого глава Белого дома сделает всё возможное, чтобы военно-техническое сотрудничество Турции с США и союзниками налаживалось.

По всей видимости, в американском истеблишменте крайне смутное представление о турецкой внутриполитической кухне. Возможно, президент Эрдоган на сегодня далеко не самый сложный собеседник относительно вступления Швеции в НАТО. Турецкий политический класс настолько негативно относится к США и членству Стокгольма в блоке, что на днях произошло примечательное событие.

Глава Партии националистического движения Турции и главный союзник Эрдогана по коалиции Девлет Бахчели дал большое интервью одному турецкому изданию. По словам Бахчели, его однопартийцы весьма «холодно относятся» к потенциальному одобрению турецкими депутатами шведской заявки. Сначала коллективный Запад должен выполнить несколько условий Анкары по Израилю и Палестине.

В числе прочего речь идет о признании Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме, компенсациях пострадавшим и о суде над действующим премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Опытный политик, Бахчели не может не понимать, что его условия едва ли выполнимы США и их союзниками, учитывая их особое отношение к Израилю. Значит, союзник Эрдогана по правящей коалиции не сомневается как в том, что в ближайшее время турецко-американские отношения не нормализуются, так и в бессмысленности одобрения Турцией заявки Швеции в НАТО.

Недаром вскоре после интервью Бахчели и в турецком парламенте охладили западный пыл по расширению блока. По словам главы комиссии по иностранным делам Фуада Октая, турецкое руководство не торопится с одобрением документов по Швеции, поскольку у Анкары есть «свои приоритеты». Парламентарий также добавил, что обсуждение может быть отложено до начала 2024 года, а США не следует увязывать этот процесс с поставкой Анкаре истребителей F-16. Такая риторика вполне обоснованна.

Современная Турция достаточно крепко стоит на своих ногах, чтобы проводить независимый от Запада курс, не опасаясь за свое будущее в НАТО. К примеру, несколько дней назад четыре турецких оборонных концерна в очередной раз оказались в списке лучших по версии Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Фигурантами списка стали Aselsan, Baykar, TAI и Roketsan. Известно, что их доходы от продаж в прошлом году составили $5,5 млрд, что на 22% больше, чем в 2021-м.

Итоги 2023 года отчетливо показывают, что именно США сегодня нуждаются в Турции. Фундаментальные разногласия Соединенных Штатов с ключевыми государствами региона — с Саудовской Аравией, Ираном, ОАЭ, Иорданией и другими — только усугубились на фоне ближневосточного кризиса. Мало того, летом Анкара договорилась со своим некогда непримиримым конкурентом Эр-Риядом о поставках дронов. И это при том, что турки далеко не каждому партнеру и стране продают свои летательные аппараты.

Стоит напомнить и о том, что ОАЭ объявили в этом году о решении выйти из состава Объединенных морских сил под эгидой США. Абу-Даби подчеркнул, что планирует найти «более эффективные способы для обеспечения региональной безопасности».

Фактически на Востоке наблюдаются центростремительные тенденции с участием Турции, Саудовской Аравии, Ирана и, несомненно, при активной роли Китая. В этих условиях попытки Белого дома прибегнуть к языку угроз и ультиматумов всё менее эффективны. США теряют контекст происходящих в Азии и Африке процессов.

Автор — директор Центра изучения новой Турции

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