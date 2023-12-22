«Россети» запустили новые объекты в столице и еще трех регионах

«Россети» запустили новые объекты в Москве, Амурской и Белгородской областях, Краснодарском крае. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Так, в Москве после реконструкции открыт центр питания 220 кВ «Баскаково», от которого зависит электроснабжение восточных районов города с населением более 1,5 млн человек. Через этот центр планируется выдача в ближайшие два года 64,5 МВт мощности только для жилищного фонда по программе реновации.

На Дальнем Востоке ввели в эксплуатацию переключательный пункт 500 кВ «Химкомбинат» и 28,5 км магистральных ЛЭП, которые обеспечат выдачу из сети 301 МВт для Амурского газохимического комплекса. Это предприятие станет одним из крупнейших в мире производителей полиэтилена и полипропилена. Оно будет получать сырье с Амурского газоперерабатывающего завода, входящего в технологическую цепочку трубопроводной системы «Сила Сибири».

В Краснодарском крае начала работу подстанция 110 кВ «Ясная», которая необходима для выдачи в сеть 44,1 МВт мощности Лабинской солнечной электростанции.

Подстанция 110 кВ «Слобода» в Белгородской области обеспечит электроснабжение предприятия по выпуску продуктов на основе растительных белков.

«Традиционно День энергетика мы отмечаем вводом новой электросетевой инфраструктуры. Завершенные сегодня проекты различаются по своим параметрам, но каждый из них значим. Это современные, надежные и высокоавтоматизированные объекты. Практически все оборудование, которое применялось при их строительстве и модернизации, отечественного производства», — подчеркнул гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин.

Новые электросетевые объекты создают условия для развития перспективных промышленных предприятий и социально значимой инфраструктуры.

Как отметил глава компании, в 2023 году «Россети» реализовали рекордную инвестиционную программу с ожидаемым общим объемом финансирования более 500 млрд рублей. Решены задачи по электроснабжению новых транспортных, промышленных и социальных объектов, жилых комплексов, в том числе построенных в рамках нацпроектов в соответствии с указом президента России.