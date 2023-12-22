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Сеченовский университет рассказал о новых планах участия в научном развитии РФ

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Первый Московский государственный медуниверситет имени Сеченова в следующие пять продолжит путем новых исследований вносить вклад в укрепление научно-технологического суверенитета России. Об этом 22 декабря сообщил «Известиям» ректор вуза, академик РАН, д. м. н. Петр Глыбочко на мероприятии, посвященном 265-летию университета и открытию его Культурного центра.

«Университет, который прошел все этапы — от медицинского факультета Императорского московского университета в 1758-м до Первого московского государственного медицинского университета имени Ивана Михайловича Сеченова в 2010 году. За все эти годы в университете произошли достаточно серьезные изменения, и наши ученые, наши выпускники сделали очень много в плане научных публикаций, создания научных школ», — рассказал Глыбочко.

По его словам, в вузе очень хорошо помнят таких учителей, как Николай Иванович Пирогов, Николай Васильевич Склифосовский и сам Иван Михайлович Сеченов.

На первом этапе новой истории учреждения, которая ведет отсчет с 2010 года, ставилась задача выйти на лидерские позиции, добавил Глыбочко. Ректор указал на то, что она была достигнута путем укрепления материально-технической базы, развития кадрового потенциала и сохранения традиций.

Решение поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по достижению научно-технологического суверенитета государства стало ключевой особенностью следующего этапа, рассказал глава вуза.

Глыбочко сообщил, что университет уже ведет активную работу в этом направлении. В частности, в созданном на его базе научно-технологическом парке биомедицины формируются новые лекарственные препараты, биопродукты и медицинские изделия.

Всё перечисленное внедряется клиническую практику, в том числе в клиническом центре самого вуза, который является наиболее крупным не только в России, но и в Восточной Европе, добавил ректор. По его словам, данные ресурсы дают университету возможность активно участвовать в исследовательских проектах.

В то же время, Глыбочко отметил, что перед «Сеченовкой» стоят весьма серьезные задачи, в том числе государственной важности. В этой связи глава университета выразил уверенность, что научный коллектив вуза в состоянии с ними справиться и успешно их решить.

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Ранее, 25 октября, доцент кафедры болезней уха, горла и носа Эдуард Синьков и директор Клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета Валерий Свистушкин рассказали «Известиям» о найденном ими новом способе лечения «муковисцидоза» — хронической патологии дыхательной системы человека. Метод включает операцию с целью расширения сообщения между пазухами и полостью носа.

4 сентября стало известно, что в Сеченовском университете разработали передовой метод лечения аритмии. Его с осени этого года применяют врачи-рентгенхирурги университетского Центра кардиоангиологии. Во время процедуры воздействуют на четыре вены, в среднем продолжительность воздействия на одну вену составляет 240 секунд. Пациент при этом находится под медикаментозной седацией. Выписывают его спустя два–три дня после процедуры.

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