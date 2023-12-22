Мария Комарова возглавит группу компаний «МЕДИА1»

Группа компаний, объединяющая телеканалы: «МУЗ-ТВ», «Ю», «Солнце» и региональный радио холдинг «Выбери Радио» объявляет о назначении Марии Комаровой генеральным директором «МЕДИА1». Ян Кухальский, занимавший должность с 2019 года, покинет компанию.

«Важный этап моей работы в «МЕДИА1» подошел к логическому завершению. Я благодарен каждому, кто на этом пути был рядом и позволил пройти через все бизнес-вызовы с достойными и устойчивыми результатами. Желаю Марии и всей команде успехов, бизнесу — новых возможностей, а нашей аудитории — увлекательных медийных проектов», — сказал Ян Кухальский.

Мария Комарова в составе команды «МЕДИА1» успешно работает уже много лет. С 2008 по 2013 год руководила холдингом «Выбери Радио», а с 2018 года в лице генерального директора развивала еще один актив группы компаний — оператора наружной рекламы Gallery.

«МЕДИА1» — компания с большой историей, в фундаменте которой лежат высочайший профессионализм, отработанные годами технологии, умение запускать лидирующие в своих нишах продукты и одновременно — необходимые для новых проектов драйв и энергия. Это очень ответственная и одновременно интересная задача — руководить группой компании сейчас, когда происходят технологические изменения в отрасли, меняются паттерны потребления в целом и контента в частности, трансформируются сами медиа», — отметила Мария Комарова.