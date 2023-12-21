МИД назвал высказывания Прилепина об Узбекистане не отражающими позицию РФ

Фигуральное выражение писателя Захара Прилепина о возможности присоединения Узбекистана к России является его личным мнением и не отражает официальную позицию Москвы. Об этом 21 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Совершенно очевидно, что высказывания З. Прилепина являются его личным мнением, которое даже отдаленно не отражает официальную позицию Российской Федерации», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

Захарова указала на то, что Россию и Узбекистан связывают отношения всеобъемлющего партнерства и союзничества. Она подчеркнула, что страны Центральной Азии и РФ «всегда готовы прийти на помощь друг другу, что неоднократно подтверждалось делами».

Говоря о миграционном вопросе, Захарова отметила, что трудовые мигранты, прежде всего из дружественных стран, отвечают интересам как России, так и государств — экспортеров таких услуг. Официальный представитель МИД РФ добавила, что на данный момент ведется работа над комплексом нормативных, организационных и информационных мер с целью упорядочить миграционное сотрудничество и придать ему более взаимовыгодный характер.

Накануне писатель заявил, что «искренне стоит» на том, чтобы присоединить территории, «откуда едут к нам гастарбайтеры». На следующий день посол России Олег Мальгинов был вызван в четверг в МИД Узбекистана. Как уточнялось, в Ташкенте слова Прилепина восприняли «с чувством глубокой озабоченности».