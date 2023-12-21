После падения дельтаплана в Ставропольском крае возбуждено уголовное дело

По факту падения дельтаплана в Ставропольском крае возбуждено уголовное дело. В результате происшествия погибли два человека. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным следствия, жесткая посадка летательного аппарата под управлением мужчины 1971 года рождения произошла в поле, расположенном на территории поселка Садовая Долина Предгорного района. Сейчас место происшествия осматривают следователи, которые занимаются установлением обстоятельств крушения.

«По факту смерти людей в результате падения мотодельтоплана возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»)», — отмечается в опубликованном в Telegram-канале следственного ведомства сообщении.

О падении дельтаплана в Ставрополье ранее в этот же день, 21 декабря, сообщил источник «Известий». По его словам, крушение произошло недалеко от поселка Мирный.