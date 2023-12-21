Открытие движения по трассе М-12 «Восток». Главное

Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт движению по последним отрезкам трассы М-12 «Восток». Благодаря вводу автомагистрали в эксплуатацию путь от столицы до Казани на автомобиле сократится практически вдвое. «Известия» рассказывают о новой транспортной артерии.

Открытие трассы М-12 — последние новости

Новая автомагистраль была построена в рекордные сроки. Работы по строительству ключевых участков заняли менее трех лет.

Первым делом в 2022 году был открыт участок в Московской области — от Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) до федеральной трассы А-108 («Большая бетонка») в районе Орехово-Зуево. Затем запустили движение во Владимирской и Свердловской областях.

Участок движения до Арзамаса открылся в сентябре 2023 года. А 21 декабря запустили маршрут до Казани. Теперь дорога до столицы Татарстана будет занимать 6–6,5 часа вместо прежних 12–13 часов.

Трасса М-12 — как проходит

Общая протяженность транспортной артерии сейчас составляет 810 км. Дорога пересекает пять регионов — Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, а также республики Чувашия и Татарстан.

В 2024 году строительство магистрали продолжится — новые отрезки соединят столицу с Екатеринбургом, Челябинском, Пермью и Тюменью. Сейчас работы ведутся на участке Ачит – Дюртюли в Пермском крае, Свердловской области и Башкирии.

Трасса М-12 — как работает

Движение в каждом направлении разделено на две-три полосы. Для раздела на автомагистрали установлены бетонные и металлические барьеры. Все отрезки пути оснащены мачтами освещения.

С обеих сторон дороги построен высокий забор из сетки, не позволяющий диким животным выбегать на проезжую часть. Также для безопасности лесных обитателей предусмотрены биопереходы.

На текущий момент на протяжении трассы возведено 323 искусственных сооружения, в том числе эстакады, путепроводы и мосты. Самый крупный из них — мост через Волгу — расположен в Татарстане.

Через каждые 50–60 км водитель может пополнить запасы топлива на многофункциональных заправках. Для отдыха и удобства путешественников работают кафе, детские площадки, душевые и прачечные, зоны отдыха.

Трасса М-12 — цена проезда, тарифы

Поездка от Москвы до Казани по новой дороге на легковом автомобиле обойдется в 4481 рубль. При этом у водителей есть два варианта съезда к столице Татарстана: в районе Иннополиса и в районе аэропорта. Во втором случае придется заплатить 4800 рублей.

Чтобы проехать по трассе от Москвы до Владимира, необходимо заплатить 1380 рублей, а до Нижнего Новгорода — 3721 рубль. Для владельцев транспондеров действует скидка «Автодора» в 15%, списание происходит автоматически. При этом лазерные сканеры оперативно считывают габариты и категорию транспортного средства, даже если водитель не замедляется. Система работает без барьеров.

Альтернатива покупке транспондера — оплата проезда через «Госуслуги», в мобильном приложении Сбербанка, на сайте или в приложении «Автодора», а также в банкоматах «Элекснет» или в центре поддержки и обслуживания ЦКАД. Произвести платеж необходимо в течение пяти рабочих дней.