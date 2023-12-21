Эксперты рассказали об отношении россиян к механизму эскроу на ИЖС

Внедрение механизма эскроу-счетов на ИЖС позволит увеличить строительство частных домов с подрядчиком в три раза, заявил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.



«По опросам мы видим, что в текущих условиях ¾ россиян предпочитают покупку готового дома строительству, в первую очередь, из-за рисков, связанных со стройкой. Граждане опасаются, что первоначальная смета увеличится, а недобросовестные подрядчики могут не соблюдать технологии и сроки строительства», — рассказал Гольдберг.



Однако, продолжил он, «такие риски нивелируются благодаря механизму эскроу на ИЖС». «Наши опросы показывают, что при наличии защиты средств дольщиков и гарантий соблюдения сроков, стоимости и качества строительства доля желающих строить дом с подрядчиком может вырасти в три раза. В целом почти 80% выбравших ИЖС готовы привлекать к строительству подрядчиков — компании или частных мастеров», — отметил Гольдберг.



По его словам, с внедрением механизма эскроу-счетов на ИЖС доля желающих строить частный дом с привлечением подрядчиков может увеличиться с 13 до 39%.



В ДОМ.РФ напомнили, что еще 2–3 года назад с использованием ипотеки строилось около 3% жилых домов (из-за высоких ставок, в которые банки закладывали повышенные риски). Затем стали расширяться льготные программы на строительство индивидуальных домов. В итоге за 11 месяцев 2023 года банки предоставили 102 тыс. кредитов на 458 млрд рублей — в три раза больше, чем за весь прошлый год. Сегодня уже четверть всех индивидуальных домов строится с ипотекой (при этом 98% кредитов выдаются в рамках программ с господдержкой).



Закон, внедряющий механизм эскроу на ИЖС с привлечением подрядчиков, принят в первом чтении. В настоящее время механизм уже пилотируется, ДОМ.РФ запустил программу субсидирования проектного финансирования для подрядчиков (корпоративные кредиты по ставке не выше 1% годовых), а Банк ДОМ.РФ дополнительно снизил ставку по ипотеке на 1%.