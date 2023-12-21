Довольных нет

В среду, 20 декабря, стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) принял историческое решение — остаться в УЕФА и не переходить в Азию. Дискуссия о том, сменить ли России футбольную прописку, идет уже два года — в феврале 2022-го УЕФА и ФИФА отрезали наши клубы и сборную от международных соревнований, и именно в Азиатской конфедерации виделась та дверь, через которую в них можно было попасть. Более того, туда нас более-менее активно зазывали. Теперь эта дверь закрыта.

В интерпретации президента РФС Александра Дюкова решение выглядит логичным. Чиновник на днях выступил перед публикой, и из его заявлений стало ясно: во-первых, переход не дает никаких гарантий возвращения в международный футбол; во-вторых, против России в Азии 26 местных стран; в-третьих — «обещать не значит жениться» — на Азиатские игры нас тоже звали, а в итоге сыграть не удалось. Поэтому решили не дергаться — мол, какая разница, где не играть?

Повторюсь, звучит стройно — если нет гарантий, что в Азии мы будем выступать полноценно (а их нет),то менять прописку, чтобы опять ни с кем не играть, только уже в качестве азиатской команды, смысла нет. Все-таки, скажем откровенно, ни с кем не играть гораздо приятнее в качестве европейской сборной. Потому что, когда ситуация уляжется и мы вернемся, вернемся мы на Евро и в Лигу чемпионов, самые престижные мировые турниры. Уровень азиатского футбола, где был бы риск однажды проснуться, многократно ниже.

Однако есть проблема — к концу года от РФС ждали не этого. Всё вышесказанное — очевидные вещи, которые были ясны еще в прошлом году, когда дискуссия только набирала силу. От чиновников ждали не констатации ясного и без них (что везде есть те, кто против нас), а итогов работы. Каждый — своих, но всё же итогов.

Радикалы (назовем их так) ждали перехода в Азию. Не сообщений о том, что там 26 стран против нас, — повторюсь, о наличии Японии, Южной Кореи и т.д. люди в курсе, — а уменьшения количества противников. Получения гарантий от ФИФА. Короче говоря, каких-то вещей, которые позволили бы как можно скорее вернуться в международный футбол.

Деятельные проевропейцы (не те, кто просто предлагал сидеть и ждать, пока в УЕФА «всё поймут») рассчитывали как минимум на итог шантажа этим «азиатским кейсом». Может, нормального возвращения детей. Может, допуска без домашних игр. Дорожную карту на крайний случай.

Обе группы не получили ничего. Довольными могут быть только те, кого устраивает сидеть и ждать, пока их вернут, потому что на данный момент именно такой путь и избрал РФС. «Многие европейские футбольные чиновники нас уже давно вернули бы, но на них давят СМИ и правительства», — говорит Александр Дюков.

Ну раз так — тогда посидим, подождем, конечно.

Правда, нужно помнить, что, пока мы ждем, время идет. Мы уже пропустили чемпионат мира в Катаре, Лигу наций и чемпионат Европы. Совсем скоро стартует европейский отбор на чемпионат мира 2026, его мы тоже можем пропустить. Российская премьер-лига, некогда входившая в топ-6 сильнейших на континенте, за два года без международных матчей летит уже к четвертому десятку в рейтинге УЕФА.

Помимо этого, за минувший год Россия потеряла несколько футболистов, сменивших спортивное гражданство. Арутюнян, Тикнизян, Севикян, Сазонов, Марадишвили — это всё российские игроки, воспитанные в нашей стране, на них могла претендовать наша сборная. Все они теперь играют за другие команды. Сколько таких будет дальше, учитывая, что России пока не светит игра на крупных турнирах, — вопрос.

Однако выбор сделан. На Азию теперь рассчитывать не стоит — вряд ли после двух подряд отказов (в прошлом году РФС отложил принятие решения в декабре) там нас будут ждать даже лояльные союзы. По Европе позитивных новостей также почти нет — за исключение сборной U-17, которая то ли будет играть в сезоне-2024/25, то ли не будет — неизвестно.

Курс один — сидеть и ждать. Ну так и сделаем. Куда деваться.

Автор — корреспондент отдела футбола «Спорт-Экспресса»

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