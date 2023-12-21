Назван самый популярный ТВ-контент у жителей Приволжского федерального округа этой осенью

«Триколор» выяснил, какой телевизионный контент наиболее популярен этой осенью у зрителей Приволжского федерального округа. Данные получены оператором на основе исследований, проведенных одним из крупнейших российских телеизмерителей — «Агентством 2».

Традиционно жители Приволжского федерального округа высокий интерес проявляют к фильмам и сериалам. Доля телесмотрения данного контента в округе является самой высокой в сравнении с другими регионами России и составляет 49%. Для сравнения, в Северо-Западном федеральном округе этот показатель является минимальным по стране (43%). Возглавляют осенний рейтинг российские сериалы «Мама будет против», «Скорая помощь», «Полярный» и киноленты «Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес», «Круиз по джунглям», «Комитет спасения».

«Последние месяцы растет интерес к фильмам и сериалам отечественного производства. При этом зрители ценят разнообразие контента и следят за оперативным появлением новинок. Библиотека фильмов и сериалов в «Триколор» постоянно растет, что позволяет оператору не только удерживать, но и активно наращивать базу клиентов», — сказал Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

Развлекательный контент — второй по объемам смотрения жанр (20%). Для сравнения, у соседей — телезрителей Южного федерального округа — доля смотрения данного жанра составляет 27%, что является самым высоким показателем среди регионов РФ. Особым спросом у жителей Приволжского федерального округа в осенний период пользовались шоу «Песни от всей души», «Привет, Андрей!», «На ножах».

Следом по популярности в округе идут новости (11%). Зрители отдают предпочтение программам «Новости», «Вести недели», «Вести». В целом по стране наибольший интерес к новостям наблюдается у жителей Москвы и Центрального федерального округа (14%).

Доля телесмотрения у передач с познавательным контентом также составляет 11%. В лидеры просмотров вошли программы «Наука и техника», «Тайны Чапман», «Поле чудес». Познавательные программы имеют большую популярность у жителей северо-западных регионов России (12%).

Просмотр детского контента составил 6% от общей доли телесмотрения этой осенью. В топе по просмотрам — «Ералаш», «Еда на ура!», «Морики Дорики». Менее популярны среди жителей Приволжского федерального округа передачи с музыкальным (2%) и спортивным контентом (2%). Так, среди музыкальных шоу телезрители выбирают «Танцпол», DFM — Dance chart, «Супердискотека 90-х. Радио Рекорд-2019», а среди спортивного контента отдают предпочтение футбольным и хоккейным матчам.