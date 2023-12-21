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Выставку «Просвещение. Большие Перемены» посетили четверть миллиона человек

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Фото: РМИ
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За полтора месяца более 260 тыс. человек посетили иммерсивную выставку «Просвещение. Большие Перемены», открывшуюся 7 ноября на форуме «Россия» в павильоне № 57. Рекордный показатель был озвучен на всероссийском совещании директоров исторических парков «Россия — Моя история», прошедшем в столице 18–19 декабря в стенах павильона «Просвещение» на ВДНХ. Мультимедийная экспозиция создана Фондом гуманитарных проектов по поручению Минпросвещения Российской Федерации.

В церемонии открытия выставки «Просвещение. Большие Перемены» приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова и министр просвещения Сергей Кравцов. Вместе со студентами педагогических вузов и участниками Всероссийского сообщества наставников-просветителей они прошли по залам экспозиции. Позже гостями проекта стали первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, российский государственный, политический и общественный деятель, экономист Сергей Степашин, члены Совета федераций Федерального собрания и Госдумы РФ, представители общественности и педагогического сообщества регионов, в том числе победители и номинанты конкурса «Учитель года России».

«Посетители выставки единодушны в оценке позитивных изменений в просвещении, представленных на экспозиции, а формат, который содержит сочетание иммерсивных технологий, ярких и знакомых, понятных многим образов, высокое качество научно-изыскательной и сценарной работы создает эффект погружения в деталях. С интересом отмечаем, как игровые технологии и диалог с нашими экскурсоводами меняет взгляд взрослой аудитории на события 30-летней давности, а у молодежи горят глаза при взгляде на «перестроечное ретро», — говорит управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Владимирович Есин.

Лилия Казанцева, участник Всероссийского сообщества наставников-просветителей, учитель географии из Краснодара, здесь, на иммерсивной выставке, перенеслась на 30 лет назад на машине времени Минпросвещения России, чтобы узнать, какой была система образования в СССР в непростые 1990-е, а затем проследить путь восстановления сильной системы образования. По словам педагога, она помнит даже запахи тех лет, времени ее детства.

«На выставке ты действительно переносишься в прошлое. Так удивительно. Я не представляла, что такое иммерсивная выставка, и не ожидала, что современные технологии можно использовать в выставочных проектах и сделать всё так наглядно, ярко и красочно. Увидела многое, что я помню с детства. Организаторы так реально воссоздали прошлое, что у меня создалось впечатление, как будто я перенеслась в свою юность. Очень понравилось. Здесь ты понимаешь и ощущаешь, как много сделано за 30 лет государством и Министерством просвещения».

После переломного этапа, в котором можно оказаться в шоу-зале «Лифт», у гостей есть возможность увидеть возрождение российского образования, узнать ключевые достижения, в том числе дошкольного образования в зале «Детский сад», посетить школьные уроки с ожившими историческими личностями и понять объем грандиозной работы, проделанной министерством также в сфере профориентации подрастающего поколения.

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