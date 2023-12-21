Путин открывает движение по трассе М-12. Трансляция

Президент России Владимир Путин по видеосвязи открывает движение по последним участкам трассы М-12 «Восток». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Запуск позволит сократить время в пути от Москвы до Казани почти в два раза: до 6–6,5 часа вместо прежних 12–13 часов.



Трасса М-12 «Восток протяженностью 810 км проходит через пять регионов: Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, а также республики Чувашия и Татарстан. Эта дорога была построена «с нуля» в рекордные сроки: с момента начала работ до сдачи в эксплуатацию всей автомагистрали прошло менее трех лет.