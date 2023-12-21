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Поэт-песенник Сауткин обнаружен мертвым на своей квартире в Москве

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Фото: Commons.wikimedia.org
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Поэт-песенник Валерий Сауткин обнаружен мертвым у себя дома в Басманном районе Москвы, об этом сообщил источник «Известий» 21 декабря.

Тело Сауткина обнаружили у него дома на улице Чаплыгина 20 декабря.

«Труп был на кровати на спине. Следов насильственной смерти не обнаружено», — рассказал источник «Известий».

Поэту было 80 лет, он являлся автором композиций Владимира Преснякова-младшего, Игоря Николаева, Александра Градского, Сергея Минаева, Алексея Глызина и многих других артистов. Сауткин был автором таких хитов как «Крутится волчок», «Папа, ты сам был таким», «Программа телепередач на завтра», «Мемуары» (эта песня звучит в одной из сцен в фильме «Афоня»).

Сауткин множество композиций создал с популярной советской группой «Круиз». Группа образовалась в далеком 1980 году в городе Тамбов и с 1980 года произошло немало распадов и возобновлений коллектива.

Ранее, 3 декабря скончался советский и украинский актер театра, кино и телевидения Сергей Кустов, известный по ролям в таких фильмах, как «Д'Артаньян и три мушкетера» и «Возвращение мушкетеров». Актер ушел из жизни в возрасте 77 лет. О причинах смерти актера не сообщалось. Кустов за свою карьеру исполнил более 100 ролей и посвятил 55 лет работе в театре.

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