Гостям фестиваля «Путешествие в Рождество» покажут более 120 ледовых шоу

В Москве на трех площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» пройдет более 120 ледовых представлений. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Шоу можно будет посмотреть с 22 декабря по 8 января на катке в центре столицы — на площади Революции, а также на площадках фестиваля в районах Теплый Стан и Марьино.

«Программу подготовили знаменитые фигуристы и чемпионы Олимпийских игр. Зрители увидят лучшие ледовые шоу, представленные в рамках фестивалей прошлых лет, и премьеры. Они будут проходить ежедневно с 15:30 до 20:00», — отметила Сергунина.

В афише — «Щелкунчик», «Белоснежка», «Золушка», «Царевна-лягушка» и «Золотой ключик». Расписание доступно на сайте «Московских сезонов».

Среди авторов и постановщиков шоу — олимпийская чемпионка Татьяна Навка и многократный обладатель Кубка четырех континентов Петр Чернышев.

Билеты можно приобрести на месте в день представления в пунктах проката коньков. Стоимость билета — 100 рублей. Трибуны для зрителей на площади Революции рассчитаны на 800 человек, а на двух других — на 400.

Для всех желающих на 15 катках фестиваля проводятся мастер-классы по фигурному катанию. Они проходят по воскресеньям по предварительной регистрации. С 12:00 до 13:00 на занятия ждут детей от 10 до 14 лет; с 13:15 до 14:15 запланированы тренировки для подростков с родителями, а с 14:30 до 15:30 на площадки приглашают уже взрослых.

Также предусмотрена программа хоккейных тренировок — их можно посетить по понедельникам, средам и субботам на площадке на Коптевском бульваре. По выходным здесь запланированы любительские хоккейные соревнования.

Кроме того, на 10 катках фестиваля организуют новогодние дискотеки.