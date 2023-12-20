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В ПСБ напомнили об основных сценариях телефонных мошенников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Телефонные мошенники постоянно совершенствуют приемы обмана, однако существует несколько базовых сценариев, рассказал старший вице-президент — директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо.

«Допустим, вы хотите продать какую-то ненужную вещь и даете об этом объявление, снабдив его номером телефона. Вам перезванивает «покупатель», готовый тут же перевести деньги на банковскую карту, а товар забрать позже. Для этого ему всего-навсего нужен номер и срок действия вашей карты, а также CVV-код (написан на обороте) и код подтверждения СМС», — рассказал топ-менеджер ПСБ.

Другой сценарий — звонящий представляется сотрудником службы безопасности банка, сообщает, что кто-то пытается снять со счета крупную сумму либо взять кредит. По его словам, помочь может только срочный перевод средств на «резервный безопасный счет» — для этого также нужно озвучить личные данные или самостоятельно перевести деньги на указанный счет.

Еще одна уловка — мошенники звонят пенсионерам под видом работников Роспотребнадзора или Пенсионного фонда. Пожилым людям сообщают, что им положена новая соцвыплата, и просят назвать платежные данные. Еще звонящий может представиться сотрудником силовых структур и предупредить о пытке неизвестных взять крупный кредит. Потом он зовет к телефону «специалиста технического отдела», который расскажет, как установить на телефон приложение, якобы защищающее пользователя от подобных случаев. На самом деле, это вредоносная программа, после установки которой злоумышленники получат полный доступ к устройству.

Дмитрий Миклухо отметил, что нельзя сообщать злоумышленникам личную финансовую информацию, включая CVV-коды, логины и пароли от интернет-банков, коды из смс или push-уведомлений, и важно не поддаваться угрозам. Также не нужно отвечать на подозрительные звонки в мессенджерах и устанавливать сторонние приложения. Еще не стоит перезванивать на незнакомые номера (мошенники часто используют номера с поминутной оплатой), а в случае ошибочного зачисления средств на счет не возвращать деньги самим, а обратиться в банк с заявлением.

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