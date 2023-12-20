Государственный приют для животных хотят построить в Тульской области
Государственный приют для животных хотят построить в Тульской области. Об этих планах стало известно в ходе рабочей встречи первого загубернатора региона Дмитрия Миляева с местными зоозащитниками, передает пресс-служба регионального правительства в среду, 20 декабря.
В ходе встречи активисты высказали мнение, что строительство государственных приютов позволит улучшить качество работы с бродячими животными и сократить число нарушений в этой отрасли.
В ответ глава региона поручил областному минсельхозу определить параметры будущего объекта, пишет ТСН24. Специалисты выберут земельные участки, на которых можно разместить приют.
Ранее «Известия» писали, что бездомных собак предлагают перестать выпускать из приютов в естественную среду обитания. Они должны находиться под присмотром, пока их не возьмет к себе новый хозяин.