Упаковали проблему

В ноябре этого года на портале для размещения информации о подготовке нормативных актов появился проект постановления правительства РФ об утверждении базовых ставок экологического сбора и повышающего коэффициента. Согласно документу, с 1 января 2024 года в стране вводятся новые ставки по группам товаров и упаковки и повышающие коэффициенты к ним.

Фактически существенная часть экономики была поставлена перед фактом серьезного роста затрат за 1,5 месяца до конца финансового года. При этом все крупные и средние изготовители упаковки и материалов для нее уже заключили договоры со своими заказчиками на 2024-й и прошли тендерные процедуры. Теперь нужно вносить в них изменения, но нет ясности, какие именно. Мелкие производители вообще не осведомлены о грядущих изменениях. В нашей отрасли действует около 9 тыс. предприятий по переработке пластмасс, из которых 96% — это МСБ.

Прежде всего сама постановка вопроса авторов проекта — требование о самостоятельной утилизации упаковки ее производителями — звучит спорно, потому что технически это невозможно. Компания, производящая пластиковую упаковку, не может и не должна строить свои мощности по сбору и утилизации бытовых отходов, в составе которых оказывается тара. Задача производителя — изготовить ее наиболее эффективным способом. Сбор и утилизация должны проводиться экологическим оператором и специализированными предприятиями сферы переработки отходов, которые имеют соответствующие технические возможности и лицензию. Потребитель, в свою очередь, участвует в процессе утилизации, уплачивая экологический сбор, который оказывается в цене упаковки товара.

Анализ представленной методики расчета ставок экосбора, а также применение к ним повышающих коэффициентов в сфере производства пищевой упаковки выявили невозможность их расчета и отсутствие надлежащих источников данных. Участники цепочки поставок тары не могут разобраться в том, как исполнять новые требования, кто и за что будет нести ответственность, что уже привело к проблемам ценообразования.

Минприроды и Росприроднадзор пока не дают разъяснений. К примеру, кратное увеличение экологических ставок (с 3844 рублей до 12 388 рублей за 1 т пластиковой упаковки) и применение множительных коэффициентов, которых никогда раньше не было, увеличивают экологические платежи для компаний в 6–20 и более раз в зависимости от типа упаковки. В нашей отрасли среднее предприятие с оборотом 2,5 млрд рублей рискует получить требование об уплате экологического сбора по итогам 2024 года в размере 120 млн. Это минимум половина всей годовой прибыли. Такое увеличение необходимо заранее закладывать в цену. Полимерная тара, в связи с новыми правилами, может подорожать в среднем на 15%.

Но не это самое главное, что беспокоит бизнес в новом законопроекте расширенной ответственности производителей (РОП). До сих пор не определен точно объект и субъект ответственности в соответствии с новыми правилами. Действительно, это не так просто сделать, если учесть, что современная упаковка производится последовательными стадиями, и предприятия, как правило, покупают друг у друга полуфабрикаты для дальнейшей переработки.

Большинство крупных производителей пищевых продуктов массового сегмента изготавливают упаковку уже непосредственно в момент фасовки товара (например, саше, флоу-паки, дой-паки, емкости и др.). В таких условиях требуется четкий набор инструкций и нормативных документов, разграничивающих ответственность участников рынка, и необходим контроль за такой отчетностью. Принятый в августе 451-ФЗ, который вводит новый механизм РОП, не позволяет четко определить объект и субъект регулирования. Ряд подзаконных актов до сих пор не принят, потому что существуют серьезные разногласия между деловым сообществом и регулятором, обсуждение продолжается. Как это представляется, создатели проекта чрезмерно спешат с подготовкой нормативно-правового акта к новому году в ущерб качеству регулирования.

Кроме этого, экологический сбор затевался как неналоговый платеж, но по факту он становится именно таковым. Проблема тут заключается в технологических особенностях оборудования по фасовке пищевых продуктов. Изменить его конструкцию невозможно, линия представляет собой единый комплекс, который работает с теми упаковочными материалами, которые требуются по технологии.

На проработку даже незначительных изменений в составе и свойствах материалов требуется до двух-трех лет. При этом форму упаковки вообще изменить нельзя. Факт в том, что современная полимерная и комбинированная тара — это результат непрерывной научной деятельности многих поколений ученых и соответствующих организаций. По этой причине требования к упаковке формирует всегда покупатель — от маленькой пищевой компании до Минобороны и Роскосмоса. Производитель этих материалов крайне ограничен в своих возможностях что-то менять и совершенствовать в их составе, так как даже тип материала (полимер, фольга, клей и пр.), толщина и вес — абсолютно всё диктуется заказчиком. А его требования, в свою очередь, основаны на обязательных требованиях к конкретной продукции.

Важно отметить, что в действующем законодательстве такие требования есть практически к любой продукции, и если упаковка им не соответствует, то и товар будет признан небезопасным и его нельзя выпускать на рынок.

Обращает на себя внимание еще и тот факт, что в проекте расчета базовых ставок экосбора для картона и бумаги отсутствует стоимость их утилизации, что выглядит как ошибка и приводит к необоснованному конкурентному преимуществу упаковки из этих материалов по сравнению с другими. Искусственное увеличение таким способом стоимости полимерной и комбинированной упаковки не приведет к росту применения бумажной и картонной по причинам, описанным выше.

Например, в Белоруссии система РОП действует иначе. Там тоже применяются различные ставки экосбора, но их всего несколько разновидностей, и самая максимальная — 360 белорусских рублей (около $120), нет никаких повышающих коэффициентов, и четко определен субъект регулирования.

Безусловно, изменения в сфере экологического законодательства, с одной стороны, необходимы, так как за счет средств от экологического сбора отрасль утилизации должна получать дополнительное финансирование на развитие технологий и мощностей. Сейчас в списке утилизаторов у нас в стране всего 700 компаний. По крайней мере, это позволит им в обозримом будущем начать соответствовать мощностям по производству упаковки, продуктов питания и других товаров. С другой стороны, такие изменения, которые предлагаются в проектах нормативных актов в рамках расширенной ответственности производителей, должны пройти необходимые процедуры согласования с деловым сообществом и федеральными органами исполнительной власти, а не отклоняться регулятором без объяснений, как это происходит сейчас.

Обсуждение и внедрение новых правил может занять около года, но это необходимо для стабильной работы как полимерной отрасли, так и отраслей по производству продуктов питания и иных товаров народного потребления. На этот период (как минимум до 2025 года) представляется целесообразным сохранить действующие правила регулирования и ставки экосбора.

Автор — генеральный директор российского Союза переработчиков пластмасс

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