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Бегемот растерзал смотрителя зоопарка в Индии

The Indian Express: бегемот растерзал сотрудника индийского зоопарка
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Фото: Global Look Press/Ania Tuzel
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Бегемот в зоопарке города Лакхнау индийского штата Уттар-Прадеш набросился на двух смотрителей, один из них погиб. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщает The Indian Express.

По данным издания, инцидент произошел накануне. Одному из смотрителей удалось сбежать, сейчас он находится в больнице в стабильном состоянии.

По словам директора зоопарка, проводится расследование: необходимо выяснить, почему животное не находилось в той части клетки, где ему нужно быть во время уборки вольера персоналом.

Издание добавляет, что животное перевезли в зоопарк недавно.

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