Бегемот растерзал смотрителя зоопарка в Индии

Бегемот в зоопарке города Лакхнау индийского штата Уттар-Прадеш набросился на двух смотрителей, один из них погиб. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщает The Indian Express.

По данным издания, инцидент произошел накануне. Одному из смотрителей удалось сбежать, сейчас он находится в больнице в стабильном состоянии.

По словам директора зоопарка, проводится расследование: необходимо выяснить, почему животное не находилось в той части клетки, где ему нужно быть во время уборки вольера персоналом.

Издание добавляет, что животное перевезли в зоопарк недавно.

Ранее, 5 декабря, сообщалось, что около 170 человек погибли в инцидентах со слонами на Шри-Ланке за первые 11 месяцев 2023 года. По оценкам экспертов, конфликт человека со слонами длится уже не одно десятилетие. Он происходит ввиду постепенного освоения шриланкийцами новых территорий и засевания этих земель сельскохозяйственными культурами. Таким образом, люди ограничивают животным доступ к воде и пище, провоцируя слонов топтать и съедать урожай, а иногда и разрушать дома.