Регулярный речной электротранспорт Москвы попал в Книгу рекордов России

Регулярный речной электротранспорт Москвы включили в Книгу рекордов России. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, проект получил сразу два сертификата — отечественный и международный.

Первый регулярный речной маршрут «Киевский — Сердце столицы» запустили полгода назад — за это время пассажиры совершили на электросудах более 325 тыс. поездок. Длина маршрута — 6,5 км. Суда курсируют между причалами круглый год. Все они названы в честь московских рек. Каждое вмещает до 50 пассажиров. Внутри есть информационные экраны и USB-зарядки, предусмотрены площадки для перевозки самокатов и велосипедов.

В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин открыл второй маршрут «ЗИЛ — Печатники».

Ликсутов уточнил, что речной электротранспорт стал уникальным не только для России, но и для всего мира. «Проект получил официальное признание Книги рекордов России. Для нас это большая честь и гордость. Это подтверждает, что мы стали лучшими в создании инновационных проектов не только на российском, но и на международном уровне», — добавил заммэра.

Он отметил, что запуск новых маршрутов улучшает транспортную доступность расположенных у реки районов: те, кто живет или работает вдоль маршрутов, получили альтернативный способ передвижения по воде.

Электросуда полностью интегрированы в единую систему Московского транспорта. Расписание доступно в приложении «Московский транспорт». Оплатить проезд можно билетом «Кошелек» карты «Тройка», банковской картой или по биометрии. У владельцев абонементов «Единый» на 90 или 365 дней проезд включен в стоимость проездного. Для детей до семи лет в сопровождении взрослого проезд бесплатный.