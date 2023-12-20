Павел Левкин примет участие в спектакле «104 страницы про любовь»

Артист Театра на Таганке Павел Левкин рассказал, что примет участие в спектакле «104 страницы про любовь». Об этом он сообщил 20 декабря на пресс-конференции в МИЦ «Известия», посвященной 60-му юбилейному сезону Театра на Таганке.

Он отметил, что «104 страницы про любовь» — это премьера 2023 года.

«Это такой, я не очень люблю выражение «Классический театр», но в понимании широкой общественности и каких-то стереотипов, это такой классический спектакль по прекрасной пьесе Разинского «104 страницы про любовь». Там есть небольшой кусочек где я тоже пою под гитару, но, в основном, это конечно просто прекрасное драматическое произведение​​​​», — сказал Левкин.

В августе юбилейный сезон Театра на Таганке открылся двумя премьерами — «Три+три» по пьесе Алексея Арбузова «Шестеро любимых» (год создания — 1935) и «Причал» по одноименному сценарию Геннадия Шпаликова (1960). Оба спектакля созданы в творческой лаборатории проекта «Ликбез», посвященного советской драматургии, узнали «Известия».