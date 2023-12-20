На Ставрополье из «Школы фермера» выпустили 44 человека

Обучение в «Школе фермера» в Ставрополе прошли 44 человека, они повышали знания в сфере молочного животноводства, овцеводства и садоводства. Всем трем отраслям оказывается большая поддержка, сообщил губернатор Ставропольского края в своих социальных сетях.

«Школа фермера» помогает насытить сферу сельского хозяйства кадрами, которые привнесут современные знания и практический опыт. Особенно учитывая, что сегодня аграрная отрасль становится всё более технологичной», — написал глава региона, его цитату приводит ИА StavropolMedia.

Проект «Школа фермера», где проходят обучение начинающие фермеры, реализуется на территории нескольких регионов России. На Ставрополье проект реализовывают краевое Министерство сельского хозяйства, региональное отделение Россельхозбанка и Ставропольский государственный аграрный университет.