Тамбовские власти потратят на борьбу с камышовыми островами 5,5 млн рублей

Минэкологии Тамбовской области направит 5,5 млн рублей на устранение заторов плавающих камышовых островов. Для проведения работ ведомство заключило три контракта. Торги не проводились, контракты заключены с единственным поставщиком, так как есть необходимость «ликвидации чрезвычайной ситуации».

Как уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру», почти 2,8 млн рублей направят на устранение камышовых заторов у низководных мостов на реке Цне у сел Куксово и Горелое Тамбовского муниципального округа. Подрядчиком выступает ООО «Стинэк». Компания также занимается расчисткой Цны в Тамбове. Стоимость этого контракта составляет почти 360 млн рублей.

Камышовые острова у моста рядом с селом Мамонтово Сосновского муниципального округа будет устранять индивидуальный предприниматель Иван Трошкин — с ним министерство заключило контракт стоимостью 1,8 млн рублей. Еще 867 тыс. рублей направят на борьбу с камышовыми заторами у мостов через Цну, расположенных у сел Черняное и Голдым Тамбовского муниципального округа. Единственными поставщиком стало тамбовское ООО «Строймаш».

Агентство со ссылкой на главу региона Максима Егорова уточняет, что наибольшее количество камышей — на участке Цны от Тамбова до Мамонтовой пустыни, в районе низководных мостов и на гидроузлах. Полностью забиты низководные мосты на реке в селах Татаново, Куксово, Горелое и далее по реке. Это может помешать безаварийному прохождению паводковых вод, создать угрозу затопления территорий во время предстоящего весной 2024 года паводка.