Путин направил эмиру Кувейта поздравления по случаю вступления на престол

Президент России Владимир Путин в среду, 20 декабря, поздравил шейха Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха со вступлением на престол Кувейта. Телеграмма российского лидера опубликована в среду, 20 декабря, на сайте Кремля.

Путин отметил, что отношения России и Кувейта традиционно носят дружественный характер.

«Уверен, что эти отношения будут и впредь плодотворно развиваться в различных областях на благо наших народов, в интересах укрепления мира и безопасности на Ближнем Востоке», — добавил российский лидер.

Кроме того, он пожелал взошедшему на престол эмиру «успехов в государственной деятельности, а также доброго здоровья и благополучия».

16 декабря стало известно, что 16-й эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в возрасте 86 лет. В тот же день правительство эмирата объявило наследного принца Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха новым эмиром.