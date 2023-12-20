Остров напряжения

Менее чем через месяц, 13 января 2024 года, на Тайване состоятся выборы главы администрации, результаты которых определят траекторию развития ситуации вокруг тайваньской проблемы на предстоящие четыре года — либо сохранение и эскалация напряженности, либо временная стабилизация обстановки в Тайваньском проливе.

В предвыборной гонке принимают участие кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ, представитель ведущей оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи и Кэ Вэньчжэ, председатель созданной им же в 2019-м Тайваньской народной партии (ТНП). В вопросе развития отношений с Пекином все три кандидата демонстрируют осторожный подход, выступая за сохранение статус-кво в Тайваньском проливе, что означает отказ как от объявления независимости, так и от движения в сторону объединения с Китаем. Все три кандидата также единодушны в стремлении развивать тесное взаимодействие с США и другими странами-единомышленниками.

Вместе с тем специфика политических платформ представляемых кандидатами партий детерминирует разные траектории развития ситуации в Тайваньском проливе в зависимости от избрания того или иного кандидата. Так, победа Лай Циндэ как кандидата от традиционно выступающей за независимость острова политической партии неизбежно означает сохранение напряженности и повышает риски — но и не предопределяет неизбежность специальной военной операции Китая на Тайване с вероятным вовлечением в конфликт США. ДПП вызывает стойкое отторжение со стороны КНР, ее представители независимо от особенностей их политических взглядов расцениваются в качестве отъявленных сепаратистов, а ДПП обвиняется в провоцировании Пекина и эскалации напряженности в Тайваньском проливе.

Даже действующая глава Тайваня Цай Инвэнь, в вопросе независимости острова отличающаяся среди членов ДПП своей центристской, умеренной позицией, вызывает у Пекина раздражение и резкое непринятие. После избрания Цай Инвэнь в 2016 году Китай разорвал все связи с тайваньской администрацией, стал проводить политику дипломатической изоляции и экономического принуждения Тайваня, а также расширил военную активность близ острова.

Нынешний выдвиженец от ДПП Лай Циндэ пообещал продолжить «сбалансированную» политику Цай Инвэнь, однако, судя по его более ранним публичным заявлениям, по своим политическим взглядам он гораздо менее умеренный в вопросах независимости Тайваня, что в случае его избрания может еще сильнее осложнить ситуацию вокруг этого вопроса.

Наиболее приемлемой фигурой на посту главы администрации Тайваня для Пекина считается кандидат от Гоминьдана Хоу Юи. У Коммунистической партии Китая налажен межпартийный диалог с этой партией. В период 2008–2016 годов, когда у власти на Тайване находился представитель Гоминьдана Ма Инцзю, стороны Тайваньского пролива сумели наладить эффективную коммуникацию, добиться нормализации отношений и развития многовекторного взаимодействия. Гоминьдан оценивается китайским руководством как более сговорчивая на контрасте с ДПП и более предсказуемая по сравнению с недавно созданной ТНП политическая сила. При содействии Гоминьдана Пекин надеется продвинуться в вопросе мирного решения тайваньской проблемы и полного воссоединения Китая. Не исключая возможности применения военной силы, Пекин вместе с тем упор по-прежнему делает на мирном пути воссоединения с островом.

В целях оказания давления на тайваньский электорат и Пекин, и оппозиционная Гоминьдан, каждая действуя по отдельности в собственных интересах, продвигают совпадающий нарратив о том, что предстоящее голосование на Тайване — это «выбор между войной и миром». Гоминьдан, опираясь на страх населения острова перед войной, связывает правление ДПП с перспективой серьезного конфликта с Китаем и подчеркивает свою способность поддерживать мир в Тайваньском проливе путем развития диалога с КНР. Кэ Вэньчжэ, представляющий Тайваньскую народную партию, пытается предложить некую «золотую середину» между «чрезмерно расслабленным» Гоминьданом и «чрезмерно бдительной» ДПП. Он выступает за снижение градуса напряженности с Китаем путем развития диалога и обменов в сферах культуры, спорта и экономики, но при наращивании взаимодействия в области безопасности с США и Японией.

Как свидетельствуют недавние опросы общественного мнения, в предвыборной гонке, хотя и с небольшим отрывом, лидирует Лай Циндэ с показателем поддержки 35%. Поддержка Хоу Юи составляет 29%, а Кэ Вэньчжэ — 23%. Исход выборов далеко не предрешен, и самое главное — результаты этой гонки мало что изменят в принципиальном плане. Вероятность мирного решения тайваньского вопроса, даже в случае победы кандидата от оппозиционной партии (Гоминьдана или ТНП), ничтожно мала.

Гоминьдан, в частности, выступающий за налаживание коммуникации с Пекином, не поддерживает идею скорого объединения с Китаем. Такой сценарий не приемлем и для подавляющего большинства 24-миллионного населения Тайваня. Данные мониторинга Центра изучения выборов тайваньского Университета Чжэнчжи показывают, что лишь немногие на острове хотят объединения (1,6% населения Тайваня), и доля тех, кто идентифицирует себя с китайцами на Тайване, неуклонно снижается (она сократилась с 26,2% в 1994 году до 2,5% в 2023-м).

Избрание на Тайване одного из кандидатов от оппозиционных партий способно привести лишь к временной разрядке напряженности, за которой неизбежно рано или поздно последует новый виток эскалации конфликта — либо вследствие возвращения к власти представителя от ДПП, либо ввиду неприемлемости для Пекина слишком долгого ожидания окончательного воссоединения Китая. Для тайваньского же электората нынешнее голосование — это вопрос выбора не столько курса развития отношений с Пекином, сколько траектории социально-экономического развития и обеспечения энергетической безопасности острова. Тайваньских избирателей скорее волнуют такие вопросы, как стимулирование экономического роста, перспективы развития атомной энергетики или вопрос продолжительности обязательной военной службы. А к напряженности в отношениях с Пекином у населения уже сформировался «иммунитет».

Автор — доктор политических наук, профессор Российской академии наук, эксперт клуба «Валдай»



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