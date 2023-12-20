ФАС раскрыла картель на поставку социально значимых продуктов на 1,9 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла картель на торгах на поставку социально значимых продуктов на сумму более 1,9 млрд рублей. Об этом рассказали «Известиям» в службе 20 декабря.

«Антимонопольная служба признала ООО «Веста» и ООО «АСТ Сервис» нарушившими антимонопольное законодательство. Компании заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на торгах на поставку продуктов питания, в том числе входящих в Перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости», — пояснили в ФАС.

Там отметили, что организации в заявках на участие в конкурсах представляли заключенные между собой одинаковые договоры поставки, отличающиеся лишь в цене.

«Это позволило компаниям получить максимальный балл по результатам оценки заявок и впоследствии заключить государственные контракты с минимальным снижением. В ходе рассмотрения дела один из ответчиков направил в службу заявление о признании своей вины, в связи с чем был освобожден от административной ответственности», — уточнили в службе.

Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Второму ответчику грозит оборотный штраф в соответствии с КоАП РФ, добавили в ФАС.

Ранее, 12 сентября, Федеральная антимонопольная служба сообщила, что возбудила дело о картеле на торгах на поставку социально значимых продовольственных товаров в социальные учреждения на сумму более 2,7 млрд рублей. Дело о нарушении антимонопольного законодательства было возбуждено также в отношении ООО «АСТ Сервис» и ООО «Веста».