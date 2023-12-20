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ФАС раскрыла картель на поставку социально значимых продуктов на 1,9 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла картель на торгах на поставку социально значимых продуктов на сумму более 1,9 млрд рублей. Об этом рассказали «Известиям» в службе 20 декабря.

«Антимонопольная служба признала ООО «Веста» и ООО «АСТ Сервис» нарушившими антимонопольное законодательство. Компании заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на торгах на поставку продуктов питания, в том числе входящих в Перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости», — пояснили в ФАС.

Там отметили, что организации в заявках на участие в конкурсах представляли заключенные между собой одинаковые договоры поставки, отличающиеся лишь в цене.

«Это позволило компаниям получить максимальный балл по результатам оценки заявок и впоследствии заключить государственные контракты с минимальным снижением. В ходе рассмотрения дела один из ответчиков направил в службу заявление о признании своей вины, в связи с чем был освобожден от административной ответственности», — уточнили в службе.

Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Второму ответчику грозит оборотный штраф в соответствии с КоАП РФ, добавили в ФАС.

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Ранее, 12 сентября, Федеральная антимонопольная служба сообщила, что возбудила дело о картеле на торгах на поставку социально значимых продовольственных товаров в социальные учреждения на сумму более 2,7 млрд рублей. Дело о нарушении антимонопольного законодательства было возбуждено также в отношении ООО «АСТ Сервис» и ООО «Веста».

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