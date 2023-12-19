Депутат ЕП заявил о военном поражении Запада на Украине. Запад уже проиграл в украинском конфликте, заявил «Известиям» депутат Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич, передает телеканал «Известия». По его словам, Киеву уже ничего не поможет. Депутат считает, что Украину принесли в жертву. Выгоду от конфликта извлекают только США. Синчич напомнил, что ЕС и НАТО — изначально американские проекты. Именно поэтому Брюссель принимает решения под диктовку Вашингтона. Зная это, США настояли на переговорах о вступлении Украины в ЕС. Евродепутат добавил, что Украина не принесет ЕС ничего, кроме проблем, долгов, поражений и коррупции.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.