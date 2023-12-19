Умер работавший с Бузовой звездный стилист Роман Смирнов

Звездный стилист Роман Смирнов, работавший с Ольгой Бузовой, Анфисой Чеховой, Анастасией Стоцкой и другими знаменитостями, умер в Москве. Об этом 19 декабря сообщили в соцсетях коллеги и знакомые стилиста.

«Невосполнимая утрата тебя...», ― написал Игорь Королевич в блоге стилиста.

Соболезнования родным и близким Смирнова выразила экс-участница телепроекта «Дом-2» Саша Черно. «Рома, талантище… Недавно же разговаривали… Царство небесное», ― написала на своей странице в соцсети.

Источник «Известий» сообщил, что перед смертью стилист жаловался приятельнице на невзаимную любовь, а через некоторое время после этого разговора подруга обнаружила его тело под окнами дома.

«Роман пришел в гости к подруге и во время перекура в подъезде пожаловался на неразделенную любовь. Девушка зашла в квартиру, так как замерзла», ― уточнил собеседник.

После беседы подруга забеспокоилась, что Смирнов не возвращается спустя длительное время. Она вышла в подъезд и увидела, что тело ее друга лежит под окнами.

Роман Смирнов работал в популярных телепрограммах, выступал с мастер-классами в бьюти-шоу, где преображал девушек, а также был консультантом на проекте «Дом-2».