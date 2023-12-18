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Умер сорвавший рекордный джекпот миллионер из Британии

Умер сорвавший рекордный джекпот миллионер-отшельник из Великобритании Мэддисон
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Фото: The Sun
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Ушел из жизни Пол Мэддисон, миллионер из Великобритании, выигравший в 1990-х вместе с другом рекордные £22,6 млн. Об этом сообщила газета The Sun.

Пол Мэддисон и его друг Марк Гардинер, с которым у них был общий бизнес, выиграли самый большой приз в истории Британской национальной лотереи. Приз было решено поделить поровну.

Однако, как сообщает газета, после выигрыша друзья поссорились и не поддерживали связь, а Мэддисон переехал в Шотландию.

Сообщается, что миллионер скончался в возрасте 73 лет 28 ноября, всего через несколько месяцев после смерти своей жены Эвелин.

«Он был действительно хорошим парнем, и мы хорошо ладили друг с другом. Он мог взяться за любую работу, независимо от того, большую или маленькую, и с ним было приятно работать», — отзывается о старом друге Гардинер.

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