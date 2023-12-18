Губернатор Петербурга отметил развитие связей с СНГ

Санкт-Петербург занимает лидирующие позиции среди российских регионов по товарообороту со странами СНГ, заявил губернатор Александр Беглов.

В 2022 году объем взаимной торговли достиг $5,5 млрд. В этом году показатель вырос еще на 9%.

Отмечается, что в государствах СНГ сегодня представлены интересы более 100 петербургских производителей. Санкт-Петербург поставляет в страны Содружества трактора под брендом «Кировец». Кроме того, идет активное взаимодействие в фармацевтической отрасли, в частности, в области производства инсулина.

В понедельник, 18 декабря, главы правительств стран СНГ и председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетили стенд Санкт-Петербурга на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

В связи с этим Беглов рассказал о проектах, реализуемых в дружественных странах. «Казахстан реконструирует обогатительные фабрики, Узбекистан реализует проекты от разработки техрегламентов до поставки оборудования «под ключ», Киргизия ведет строительство обогатительной фабрики», — отметил губернатор.

Стенд Санкт-Петербурга на выставке «Россия» — один из самых популярных. Там представлены достижения города в сферах промышленности, энергетики, судостроения, образования, строительства, науки, цифровых технологий, культуры, сохранения исторического наследия. Одна часть экспозиции — постоянная, другая меняется в зависимости от недели.