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Ликсутов сообщил о снижении числа нарушений правил парковки у аэропорта Внуково

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Фото: ТАСС/Андрей Гордеев
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За январь-ноябрь текущего года количество случаев неправильной парковки у аэропорта Внуково сократилось на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, за 11 месяцев этого года у столичного аэропорта выявили чуть более восьми тысяч случаев неправильной парковки. Таких показателей, пояснил Ликсутов, удалось достичь после открытия в сентябре новой станции метро «Аэропорт Внуково».

«Часть пассажиров теперь добирается до аэропорта на метрополитене. Автомобилистов мы просим не бросать машины под запрещающими знаками и парковаться только в разрешенных местах. От этого зависит безопасность и удобство других участников движения», — добавил Ликсутов.

Ранее инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) усилили контроль за нарушениями ПДД у аэропорта Внуково. Нарушители оставляли машины под знаками, запрещающими остановку и стоянку, что мешало другим автомобилистам и могло привести к авариям. Водители получили штрафы по 3 тыс. рублей, также несколько брошенных у аэропорта автомобилей было эвакуировано. Случаи неправильной парковки здесь фиксируют и дорожные камеры.

В департаменте транспорта Москвы добавили, что благодаря усиленному круглосуточному контролю экипажей МАДИ пропускная способность на территории аэропорта значительно улучшается.

Ликсутов напомнил, что встретить или проводить пассажиров в аэропорт можно в зоне действия знака «Стоянка запрещена», однако в таких местах остановка транспорта должна длиться не более 5 минут.

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