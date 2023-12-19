Реклама
Прямой эфир
Мир
ЦАХАЛ нанесла ответные удары на запуск снарядов из Сирии
Мир
Депутат Верховной рады допустила мобилизацию женщин на Украине
Мир
Bloomberg узнало о точной дате исчерпания средств США для Украины
Мир
Норвегия усилит военное содействие в Красном море для защиты кораблей
Мир
Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Пекин
Мир
Умер сорвавший рекордный джекпот миллионер из Британии
Мир
Захарова заявила об ответных мерах России на санкции ЕС
Мир
Постпредство РФ указало на подрыв экономики стран ЕС из-за санкций
Мир
Спецборт МЧС РФ доставил последнюю группу эвакуированных из сектора Газа россиян
Мир
Дания уделит внимание Украине в качестве председателя NORDEFCO
Мир
В США заявили о пополнении своих запасов остатками средств для ВСУ
Мир
СМИ сообщили о жалобах бойцов ВСУ на растущее уныние на фронте
Мир
Foreign Policy написал об ущемлении прав русскоязычных на Украине
Мир
СМИ сообщили о разработке новой стратегии мобилизации на Украине
Мир
Белый дом анонсировал последний пакет помощи Украине

В Москве начался рекордный спрос на офисы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На конец 2023 года общий объем сделок по продаже офисных пространств в Москве составил 1,4 млн кв. м, что на 34% больше, чем за весь прошлый год. Наибольший объем предложения коммерческих площадей сконцентрирован в зоне ТТК-МКАД — 65% от всех офисных блоков на рынке, или более 290 тыс. кв. м. Такое исследования провели аналитики
NF Group, которые назвали рост спроса рекордным.

«С января по октябрь общий объем сделок составил 1,4 млн кв. м, что на 34% больше, чем за весь прошлый год. Доля предложений неуклонно снижается во всей Москве — объем ввода новых площадей не успевает за поглощением. Ключевое влияние на показатель оказывают растущая деловая активность и высокие темпы заключения сделок по предварительной аренде и покупке строящихся объектов», — сообщили «Известиям» авторы исследования.

По данным аналитиков, на рынке самым высоким спросом пользуются офисы площадью до 250 кв. м. Большинство качественных коммерческих помещений, в том числе нужной площади, сосредоточены в «Москва-Сити», в других районах предложения или единичны, или отсутствуют совсем.

«Исторические, «интеллигентные» районы столицы зачастую не являются сформированным деловым кластером, однако близость к ТТК и наличие на рынке аренды качественных проектов в целом делают такие районы достаточно популярными среди пользователей офисов. Наибольшее их количество представлено в престижных районах Западного административного округа — Раменках, Дорогомилове, Крылатском», — пояснили авторы исследования.

Мини-метр: инвесторы активно скупают микроквартиры
В Москве спрос на такую недвижимость вырос втрое, в Санкт-Петербурге — на 50%



«За 10 месяцев 2023 года горожане и представители бизнеса купили и взяли в аренду в Москве почти 260 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, и лидером выступил Западный административный округ. Здесь реализовано 463 коммерческих помещения. Жилые комплексы, где владельцы магазинов могут не только купить квартиру, но и приобрести или арендовать еще и офис, и вовсе уникальны. Stories на Мосфильмовской — пока единственный пример формата «живи и работай» в Раменках. Воспользуются преимуществом в первую очередь владельцы бизнеса или ритейлеры, которые приобретают в одном и том же месте и торговые помещения, и офис», — прокомментировал коммерческий директор October Group Юрий Коган.

По его словам, на среднегодовые темпы продаж офисов влияет достаточно большое количество факторов, в том числе транспортная и пешеходная доступность проектов. Средневзвешенная цена продажи в целом по рынку составляет 350 тыс. рублей за 1 кв. м, а самая высокая цена в зоне ТТК-МКАД — 366 тыс. рублей за 1 кв. м, сообщил эксперт.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023