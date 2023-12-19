В Москве начался рекордный спрос на офисы

На конец 2023 года общий объем сделок по продаже офисных пространств в Москве составил 1,4 млн кв. м, что на 34% больше, чем за весь прошлый год. Наибольший объем предложения коммерческих площадей сконцентрирован в зоне ТТК-МКАД — 65% от всех офисных блоков на рынке, или более 290 тыс. кв. м. Такое исследования провели аналитики

NF Group, которые назвали рост спроса рекордным.

«С января по октябрь общий объем сделок составил 1,4 млн кв. м, что на 34% больше, чем за весь прошлый год. Доля предложений неуклонно снижается во всей Москве — объем ввода новых площадей не успевает за поглощением. Ключевое влияние на показатель оказывают растущая деловая активность и высокие темпы заключения сделок по предварительной аренде и покупке строящихся объектов», — сообщили «Известиям» авторы исследования.



По данным аналитиков, на рынке самым высоким спросом пользуются офисы площадью до 250 кв. м. Большинство качественных коммерческих помещений, в том числе нужной площади, сосредоточены в «Москва-Сити», в других районах предложения или единичны, или отсутствуют совсем.



«Исторические, «интеллигентные» районы столицы зачастую не являются сформированным деловым кластером, однако близость к ТТК и наличие на рынке аренды качественных проектов в целом делают такие районы достаточно популярными среди пользователей офисов. Наибольшее их количество представлено в престижных районах Западного административного округа — Раменках, Дорогомилове, Крылатском», — пояснили авторы исследования.





«За 10 месяцев 2023 года горожане и представители бизнеса купили и взяли в аренду в Москве почти 260 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, и лидером выступил Западный административный округ. Здесь реализовано 463 коммерческих помещения. Жилые комплексы, где владельцы магазинов могут не только купить квартиру, но и приобрести или арендовать еще и офис, и вовсе уникальны. Stories на Мосфильмовской — пока единственный пример формата «живи и работай» в Раменках. Воспользуются преимуществом в первую очередь владельцы бизнеса или ритейлеры, которые приобретают в одном и том же месте и торговые помещения, и офис», — прокомментировал коммерческий директор October Group Юрий Коган.



По его словам, на среднегодовые темпы продаж офисов влияет достаточно большое количество факторов, в том числе транспортная и пешеходная доступность проектов. Средневзвешенная цена продажи в целом по рынку составляет 350 тыс. рублей за 1 кв. м, а самая высокая цена в зоне ТТК-МКАД — 366 тыс. рублей за 1 кв. м, сообщил эксперт.