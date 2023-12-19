Понижение следует

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Инвестиционный стратег Михаил Степанян — о денежно-кредитной политике Федрезерва в 2024 году
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На последнем заседании ФРС в декабре регулятор США дал несколько сигналов о том, какой будет его политика в следующем году. Федрезерв опубликовал точечный график по динамике ставки на 2024–2026 годы, согласно которому медианное значение по ней на конец 2024-го ожидается на уровне 4,6%. Это на 0,5 п.п. ниже сентябрьского прогноза.

Кроме того, ожидания ФРС приблизились к ожиданиям рынка — регулятор прогнозирует снижение ставки в 2024-м и 2025-м на 0,75 п.п. и 1 п.п. соответственно. Это значит, что показатель уже достиг своего пика. Кроме того, инвесторы сделали вывод, что регулятор не будет слишком осторожным и начнет агрессивно смягчать монетарную политику, если инфляция позволит это сделать.

Прогнозируемое ФРС состояние экономики США в 2024 году идеально вписывается в сценарий «мягкий разворот». Он подразумевает, что вместе со снижением ставки регулятор ужесточает, например, условия выдачи займов.

Ожидаемая ФРС динамика ВВП в 2024-м незначительно скорректирована до уровня 1,4% (против 1,5%). То есть экономическая активность в США замедляется, что благоприятно для инфляции. При этом прогнозируемое ускорение деловой активности в 2025-м осталось в силе (+1,8%), оценки по безработице также сохранились неизменными.

Прогнозы по инфляции были пересмотрены в сторону понижения: общий и базовый индексы по итогам 2024-го ожидаются на уровне 2,4% и 2,4% соответственно, против 2,5% и 2,6% ранее.

Глава ФРС Джером Пауэлл пытался звучать более консервативно по сравнению с прогнозами ФРС по ставкам. Он делал привычные оговорки в духе «инфляция снизилась, но всё еще остается повышенной», также он ссылался на неопределенности относительно прогресса в замедлении роста цен.

Немного дегтя глава ФРС всё же добавил (но рынки сочли эти слова не более чем формальными оговорками), указав на то что, есть риски возврата экономики в состояние рецессии. Также Джером Пауэлл попытался успокоить оптимизм рынка, отмечая, что регулятор готов дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику при необходимости.

Несмотря на то что глава Федрезерва отказался сказать, когда именно ФРС перейдет к снижению ставок, он указал на готовность регулятора сделать это, что уже прорыв.

Рынки акций и облигаций отреагировали бурным ростом на итоги заседания регулятора: индекс S&P 500 прибавил 1,37% по итогам вчерашней сессии. Цены гособлигаций скорректировались на всем протяжении кривой (доходности 2-, 5-, 10- и 30-летних облигаций потеряли 6,3%, 5,9%, 4,3% и 3% соответственно).

Инвесторы сделали для себя вывод о том, что сценарий «мягкий разворот» всё же в силе. И судя по реакции рынка, этот сценарий ключевой. Прогнозы ФРС подтвердили не только готовность ускорять снижение ставки в ответ на благоприятный тренд по инфляции, но и ожидания того, что экономика будет «правильно себя вести» в 2024 году.

Таким образом, инвестор получил подтверждение, что резкого снижения ВВП не произойдет (опасения слабости экономики локально усилились после публикации слабых данных по числу открытых вакансий в США на прошлой неделе), а инфляция продолжит замедление.

Мы ожидаем, что регулятор снизит ставку в первый раз по итогам майского заседания при отсутствии неприятных сюрпризов по инфляции и экономике. В целом мы предполагаем, что регулятор снизит ставку в три раза, по 0,25 п.п.

Автор — стратег по фондовым рынкам Freedom Finance Global

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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