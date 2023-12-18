В студии телеканала RU.TV состоялся патриотический новогодний концерт
17 декабря в большой современной студии телеканала RU.TV прошел праздничный патриотический концерт «С Новым годом, Родина!», объединивший самые теплые и добрые песни о любви к своей стране. Артисты рассказали о собственном понимании патриотизма и гражданского долга. Увидеть это яркое музыкальное событие зрители смогут уже в среду, 20 декабря, в эфире главного русскоязычного музыкального телеканала RU.TV.
В студии звучали лирические и героические песни о Родине, о любви к родным местам. Примечательно, что в эфире телеканала RU.TV трансляция концерта состоится в День работника органов безопасности России.
В студии звучали военные и патриотические песни: «Возрождайся, Россия», «Любимый город», «Не вставай на колени», «Темная ночь» и другие.
В записи концерта приняли участие группа «Рондо», Виктория Дайнеко, Юрий Киселев, Слава, Владимир Киселев – младший, IVAN, Татьяна Рогозина, Маргарита Позоян, группа Inima, Soprano Турецкого.На концерте были и уникальные гости — юные таланты Донбасса. Телеканал RU.TV тепло встретил ребят, которые выступили для всей страны. Александр Ромадыкин прочитал стихотворения «Не злите русского солдата» и «Донбасские дети». А Роман Шестак исполнил вокальный номер.
С поэтическим номером на концерте выступил член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Республики Южная Осетия, ветеран боевых действий Ян Березкин.
«Патриотизм — это любовь к своему месту, своим корням. Каждый проявляет его, как может: в песнях, в своих делах, — рассказал IVAN. — Например, последняя моя гитара полностью сделана в России. Это так здорово, приятно, знать, что у нас здесь крутые мастера. Почему бы не играть на этих инструментах!»
Холдинг «Русская Медиагруппа», в который входят телеканал RU.TV, «Русское Радио», а также другие ресурсы, уделяет особое внимание патриотическим песням. Здесь часто звучат песни о любви к Родине и своему народу, которые вдохновляют и помогают миллионам слушателей почувствовать себя едиными.
«Патриотизм — это любовь к Родине, своей семье, своему народу и детям. Это то, что живет в сердце человека и является для него стержнем, — отметил Александр Иванов, лидер группы «Рондо». — Патриотизм обязательно нужно прививать детям, причем это не должен быть навязчивый ура-патриотизм. Задача дедушек и бабушек рассказывать про нашу страну, нашу историю, про великие победы, которые позволяют детям рождаться».
Смотрите концерт «С Новым годом, Родина!» 20 декабря в 18:00 в эфире главного русскоязычного музыкального телеканала RU.TV.