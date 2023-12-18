17 декабря прошел гала-вечер, посвященный юбилею Авербуха

18 декабря известнейшему российскому режиссеру, продюсеру, тренеру и фигуристу Илье Авербуху исполняется 50 лет. Накануне в спортивном комплексе «ВТБ Арена» прошел гала-вечер, посвященный юбилею. Несмотря на предновогоднюю загруженность, поздравить юбиляра пришли, кажется, все, как фигуристы, так и звезды российского шоу-бизнеса

Главным событием вечера стал триумфальный выход на лед Романа Костомарова. Олимпийский чемпион выступил дважды — в первом отделении с Оксаной Домниной и во втором отделении с Татьяной Навкой. Они показали фрагмент своего легендарного номера «Кармен», с которым выиграли Олимпийские игры в Турине, спортсменам даже удалось влезть в свои костюмы 2006 года.

Татьяна Навка: «Я не верю, что мы влезли в эти костюмы спустя 18 лет. Мы шли к этому дню очень долго — вместе соревновались, были конкурентами, наша молодость никогда не забудется, это были невероятные, классные номера и шоу. Сегодня, Илюша, ты опять стал тем триггером, как и 20 лет назад, когда повез нас всех по стране. Сегодня ты сподвиг выйти на лед Романа. Рома, я тобой очень горжусь. Ты пример для всех нас».

Роман Костомаров поблагодарил всех зрителей за поддержку: «Это ни с чем не сравнимое ощущение — выйти на сцену, слышать вас, чувствовать вас. Чего тут говорить? Такова жизнь, порой она преподносит такие наитруднейшие сюрпризы». Зал стоя овациями приветствовал Романа Костомарова. Зрители долго скандировали «Рома, Рома!», у многих на глазах были слезы.

Однако выходом Костомарова на лед сюрпризы не ограничились. Сам виновник торжества появился на льду несколько раз: он сделал круг почета в паре с Мариной Анисиной, с которой они стали двукратными чемпионами мира среди юниоров, с тренером Натальей Линичук и своей бывшей партнершей Ириной Лобачевой. Сразу после этого молодые фигуристы Софья Шевченко и Андрей Ежлов, которые сейчас готовятся к чемпионату России, воспроизвели знаменитый танец Лобачевой и Авербуха, который принес им серебро Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Еще раз Авербух появился на льду уже соло под песню «Не спеши ты нас хоронить».

На коньках вышел на лед и Алексей Николаевич Мишин. 82-летний заслуженный тренер России уверенно сделал ласточку и назвал Авербуха Колумбом и Одиссеем фигурного катания, прибившимся к Арзамасским островам и нашедшим золотое руно. Вместе Авербух и Мишин поздравили с днем рождения еще одну именинницу, Елизавету Туктамышеву, которая должна была выступать, но не смогла приехать по состоянию здоровья. С отдельным номером выступил другой ученик Мишина, Михаил Коляда.

Мария Петрова и Алексей Тихонов вместе с дочкой Полиной исполнили необычный совместный номер с параллельным вращением втроем и двойной поддержкой. Анна Щербакова представила премьеру номера на песню «О чем ты думаешь» под живое исполнение Алексея Воробьева, который специально создавался для этого вечера.

Были и спектакли, которыми так славится Авербух. Евгения Медведева, Александр Энберт и Макр Кондратюк исполнили огненный фрагмент спектакля «Кармен». Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин напомнили о «Ромео и Джульетте», которая с триумфом была показана в Италии на Арена ди Верона, Оксана Домнина и Алексей Ягудин представили один из последних спектаклей Авербуха «Анна Каренина».

Шоу Авербуха продлилось более четырех часов. Хотя юбиляр и хотел избежать поздравлений и панегириков, но ему это не удалось. Как пошутил Алексей Ягудин, «если уж мы тут сидим больше трех часов, то куда уж нам спешить». Авербуха поздравили Филипп Киркоров, Татьяна Тарасова, Регина Тодоренко и Влад Топалов, Дмитрий Маликов, Юлиана Караулова, Александр Панайотов, Юлия Барановская, Наталья Подольская, Зара, Петр Налич, Мариам Мерабова, Екатерина Стриженова и многие-многие другие. Весь вечер звучала только живая музыка в сопровождении Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Зыкиной, художественный руководитель Дмитрий Сергеевич Дмитриенко. В заключение вечера на сцену вышли сыновья Ильи Авербуха Мартин и Лев. «Папа, ты лучший», — трогательно сказал в микрофон двухлетний Лев.

Илья Авербух: «Я хотел, чтобы всё это было про любовь. Каждый номер — это история, это что-то личное. Возможно, можно было покороче. Но это же юбилей, поэтому прошу у всех прощения. Я до сих пор не могу поверить, что в декабре, в самый сложный для артистов и фигуристов месяц, все смогли и приехали, чтобы выйти сегодня».