Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ признали сокращение масштаба ряда операций на фоне снижения помощи
Мир
В кабинете помощника Залужного тоже нашли прослушку
Общество
Львова-Белова сообщила о помощи 48 детям в воссоединении с семьями на Украине
Общество
Число пострадавших детей в результате ДТП с автобусом под Уфой возросло до 10
Происшествия
На юге Кузбасса произошло землетрясение магнитудой 4,4
Экономика
Песков сообщил об активных мерах правительства по стабилизации цен на яйца
Спорт
Клуб Захаряна «Реал Сосьедад» сыграет с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов
Общество
Задержан глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко
Спорт
Винер заявила об отказе гимнасток из России от выступлений без флага и гимна
Армия
ВСУ на донецком направлении потеряли до 190 военных за сутки
Армия
МО сообщило об ударе ВС России по командному пункту Нацгвардии Украины
Общество
Мурашко заявил о снижении заболеваемости туберкулезом в РФ в два раза
Общество
Мосгорсуд уменьшил срок братьям Магомедовым по делу о хищении
Мир
Лавров назвал ложью заявления Запада об интересе в развитии глобальных Юга и Востока
Мир
В Кремле заявили о внимании к итогам парламентских выборов в Сербии

17 декабря прошел гала-вечер, посвященный юбилею Авербуха

0
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

18 декабря известнейшему российскому режиссеру, продюсеру, тренеру и фигуристу Илье Авербуху исполняется 50 лет. Накануне в спортивном комплексе «ВТБ Арена» прошел гала-вечер, посвященный юбилею. Несмотря на предновогоднюю загруженность, поздравить юбиляра пришли, кажется, все, как фигуристы, так и звезды российского шоу-бизнеса

Главным событием вечера стал триумфальный выход на лед Романа Костомарова. Олимпийский чемпион выступил дважды — в первом отделении с Оксаной Домниной и во втором отделении с Татьяной Навкой. Они показали фрагмент своего легендарного номера «Кармен», с которым выиграли Олимпийские игры в Турине, спортсменам даже удалось влезть в свои костюмы 2006 года.

Татьяна Навка: «Я не верю, что мы влезли в эти костюмы спустя 18 лет. Мы шли к этому дню очень долго — вместе соревновались, были конкурентами, наша молодость никогда не забудется, это были невероятные, классные номера и шоу. Сегодня, Илюша, ты опять стал тем триггером, как и 20 лет назад, когда повез нас всех по стране. Сегодня ты сподвиг выйти на лед Романа. Рома, я тобой очень горжусь. Ты пример для всех нас».

Роман Костомаров поблагодарил всех зрителей за поддержку: «Это ни с чем не сравнимое ощущение — выйти на сцену, слышать вас, чувствовать вас. Чего тут говорить? Такова жизнь, порой она преподносит такие наитруднейшие сюрпризы». Зал стоя овациями приветствовал Романа Костомарова. Зрители долго скандировали «Рома, Рома!», у многих на глазах были слезы.

Однако выходом Костомарова на лед сюрпризы не ограничились. Сам виновник торжества появился на льду несколько раз: он сделал круг почета в паре с Мариной Анисиной, с которой они стали двукратными чемпионами мира среди юниоров, с тренером Натальей Линичук и своей бывшей партнершей Ириной Лобачевой. Сразу после этого молодые фигуристы Софья Шевченко и Андрей Ежлов, которые сейчас готовятся к чемпионату России, воспроизвели знаменитый танец Лобачевой и Авербуха, который принес им серебро Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Еще раз Авербух появился на льду уже соло под песню «Не спеши ты нас хоронить».

На коньках вышел на лед и Алексей Николаевич Мишин. 82-летний заслуженный тренер России уверенно сделал ласточку и назвал Авербуха Колумбом и Одиссеем фигурного катания, прибившимся к Арзамасским островам и нашедшим золотое руно. Вместе Авербух и Мишин поздравили с днем рождения еще одну именинницу, Елизавету Туктамышеву, которая должна была выступать, но не смогла приехать по состоянию здоровья. С отдельным номером выступил другой ученик Мишина, Михаил Коляда.

Мария Петрова и Алексей Тихонов вместе с дочкой Полиной исполнили необычный совместный номер с параллельным вращением втроем и двойной поддержкой. Анна Щербакова представила премьеру номера на песню «О чем ты думаешь» под живое исполнение Алексея Воробьева, который специально создавался для этого вечера.

Были и спектакли, которыми так славится Авербух. Евгения Медведева, Александр Энберт и Макр Кондратюк исполнили огненный фрагмент спектакля «Кармен». Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин напомнили о «Ромео и Джульетте», которая с триумфом была показана в Италии на Арена ди Верона, Оксана Домнина и Алексей Ягудин представили один из последних спектаклей Авербуха «Анна Каренина».

Шоу Авербуха продлилось более четырех часов. Хотя юбиляр и хотел избежать поздравлений и панегириков, но ему это не удалось. Как пошутил Алексей Ягудин, «если уж мы тут сидим больше трех часов, то куда уж нам спешить». Авербуха поздравили Филипп Киркоров, Татьяна Тарасова, Регина Тодоренко и Влад Топалов, Дмитрий Маликов, Юлиана Караулова, Александр Панайотов, Юлия Барановская, Наталья Подольская, Зара, Петр Налич, Мариам Мерабова, Екатерина Стриженова и многие-многие другие. Весь вечер звучала только живая музыка в сопровождении Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Зыкиной, художественный руководитель Дмитрий Сергеевич Дмитриенко. В заключение вечера на сцену вышли сыновья Ильи Авербуха Мартин и Лев. «Папа, ты лучший», — трогательно сказал в микрофон двухлетний Лев.

Илья Авербух: «Я хотел, чтобы всё это было про любовь. Каждый номер — это история, это что-то личное. Возможно, можно было покороче. Но это же юбилей, поэтому прошу у всех прощения. Я до сих пор не могу поверить, что в декабре, в самый сложный для артистов и фигуристов месяц, все смогли и приехали, чтобы выйти сегодня».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023