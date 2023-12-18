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BILD сообщило имена участников снятого в конгрессе США скандального порнографического ролика

BILD: участником порнографического ролика из конгресса оказался немецкий политик
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Bernd Elmenthaler
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Автором скандального порнографического ролика с участием гомосексуалистов, снятого в здании конгресса США, оказался член партии СДПГ и бывший сотрудник Федерального министерства труда Германии Хубертус Хайль. Об этом 18 декабря сообщило издание BILD.

Вторым участником видеоролика оказался сотрудник конгресса Эйдан Мейз-Черопски, работавший помощником сенатора от штата Мэриленд Бена Кардина. Мейз-Черопски известен тем, что в 2020 году снялся в предвыборном ролике с действующим президентом США Джо Байденом.

«Этот эпизод произошел в известном месте — зале Hart 216, где, в частности, ранее шли слушания комиссии 9/11 (расследование взрывов в Пентагоне и башнях-близнецах. — Ред.)», — уточняется в публикации «BILD на русском».

При этом американский эксперт по правовым вопросам Джонатан Терли заявил, что участникам скандала может грозить до 10 лет тюремного заключения за незаконное проникновение на территорию конгресса и непристойное поведение. Мейз-Черопски уже был уволен из Белого дома, в офисе сенатора Кардина также подтвердили эту информацию.

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Скандал разгорелся после публикации порнографического ролика информационным порталом The Daily Caller 16 декабря. По данным издания, изначально видео было опубликовано в закрытой группе в социальных сетях.

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