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Веломаршрут «Зеленое кольцо» получил экологическую премию имени Вернадского

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Фото: Telegram/DtRoad
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Столичный веломаршрут «Зеленое кольцо» был признан победителем в номинации «Устойчивые города» Национальной экологической премии имени В. И. Вернадского, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В этом сезоне маршрут „Зеленое кольцо“ продлили еще на 26 км — теперь он проходит от Тимирязевского парка до Лосиного Острова через ВДНХ, парки „Останкино“, „Яуза“ и „Ростокинский акведук“. Для этого нанесли велополосы на улицах между парками. Уже готово более 50% веломаршрута — это около 71 км. Сейчас „Зеленое кольцо“ проходит в пяти округах города. Его протяженность составит более 120 км», — рассказал он.

Премия имени В. И. Вернадского ежегодно присуждается лучшим проектам в области охраны окружающей среды, и формирования экологической культуры. В этом году в конкурсе участвовало 374 проекта из 66 регионов России.

Веломаршрут «Зеленое кольцо», разработанный и реализуемый специалистами столичного ЦОДД, соединит зеленые зоны, метро, МЦД и МЦК по всей Москве, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Зеленое кольцо» уже готово в ЮЗАО, ЗАО, СЗАО, САО и СВАО. В следующем году маршрут проложат в ВАО, ЮВАО и ЮАО, а потом соединят с обустроенным участком в ЮЗАО.

Обустройство маршрута проводится в несколько этапов. Специалисты улучшают велоинфраструктуру на улицах и дорогах, чтобы связать парки столицы единым кольцом. Также в этом году на веломаршруте добавили велопереезды и установили около 300 навигационных указателей — стало удобнее ориентироваться на участке от Профсоюзной улицы до Тимирязевского парка и МЦК Коптево. По словам создателей проекта, новая инфраструктура поможет велосипедистам удобно и безопасно ездить по делам, заниматься спортом и проводить время на природе.

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