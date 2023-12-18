В МИЦ «Известия» рассказывают о юбилее МНИОИ им. П.А. Герцена. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» в понедельник, 18 декабря, проходит пресс-конференция, посвященная 125-летнему юбилею старейшего онкологического учреждения в России и Европе — Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.
Об основных направлениях в борьбе против рака, новых практиках и перспективных проектах расскажет генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, президент Ассоциации онкологов России, академик РАН и РАО Андрей Каприн.