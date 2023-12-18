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В Пекине завершился турнир по художественной гимнастике «Небесная грация»

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Фото: ФСА «АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ»
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В Пекине завершился III Международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация», в котором 46 спортсменок из 19 стран боролись за пьедестал на олимпийской арене Пекинского технологического университета. Об этом сообщает 18 декабря обозреватель «Известий» Александр Мостославский.

«19 стран — это фактически чемпионат мира. Я наблюдаю третий год эти соревнования и хочу сказать, что качество гимнасток, в том числе качество соревнований, всегда отличные. Видно, что все лучше и лучше гимнастки приезжают на соревнования и готовы выступать», — сказала заслуженный мастер спорта СССР, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 1992 года Александра Тимошенко.

Соревнования отличились высоким уровнем подготовки участниц турнира: здесь собрались сильнейшие гимнастки мира. Абсолютная чемпионка соревнований Лала Крамаренко стала одной из запоминающихся спортсменок благодаря своим эмоциональным выступлениям. Кроме того, она завоевала золото в отдельных видах: за мяч, обруч и ленту.

«Многие девочки из разных стран умеют делать невероятные элементы и невероятные повороты, равновесие, прыжки. Это очень важный турнир, поскольку мы развиваем и художественную гимнастику, и спасибо огромное Алине Маратовне [Кабаевой], что она турнир придумала. Когда мы с девчонками стояли на параде открытия, у нас всех текли слезы. Это невероятные эмоции, непередаваемые», ― рассказала член сборной команды России, трехкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы Лала Крамаренко.

Белорусская спортсменка Алина Горносько стала первой в упражнениях со скакалкой, а россиянка Диана Чугунихина получила золотую медаль за булаву.

По словам организатора III Международного турнира по художественной гимнастике «Небесная грация», олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, выбранная страна для проведения соревнований ― не случайность.

«Китай ― это дружественная страна. Здесь очень популярна художественная гимнастика, и китайская сборная команда приезжала к нам в Россию. В Сочи родилась эта идея провести соревнования. Пришли представители Китая и спросили: «А можно привезти фестиваль к нам, в нашу страну?» Я говорю: «Давайте начнем с соревнований ― у нас есть прекрасные соревнования международные «Небесная грация». Можем попробовать». Я могу поздравить и китайскую сторону, и российскую, что они совместно сделали такой прекрасный праздник», ― заявила Кабаева.

На соревнованиях присутствовала двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева, для которой стадион в Пекине стал судьбоносным: именно здесь 15 лет назад она впервые получила свой высокий титул.

«Это для меня сюрприз, такой подарок прямо судьбы ― вернуться в то место, где у меня, скажем так, сбылась моя первая мечта ― это попасть на Олимпиаду и выступить, а еще и выиграть, так это вообще счастье. Поэтому, конечно, да, это потрясающее место», ― сказала Канаева.

По словам тренера олимпийских чемпионок, президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, Героя Труда России Ирины Винер, интерес Китая к российской художественной гимнастике сегодня необыкновенно высок.

«Мы много времени тратим на тренировки. У нас есть отличный пример ― это российские спортсменки, и именно к такому уровню мы стремимся. Это наша цель, к которой мы планомерно идем», ― подтвердила тренер из Китая Лю Цзысинь.

Завершением турнира стало гала-шоу: в нем приняли участие не только участницы «Небесной грации», но и олимпийские чемпионки Алина Кабаева, Евгения Канаева, Юлия Барсукова, Александра Тимошенко и Лори Фанг. Также финал украсили выступления известных артистов и ансамблей как из России, так и из Китая, например, обожаемая в Поднебесной «Березка» с легендарными номерами «Сударушка» и «Цепочка», а ансамбль чеченского танца «Вайнах» поразил зрителей виртуозным номером с барабанами и «Лезгинкой».

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