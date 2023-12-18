Зван на вечер: Матвеев прорабатывает триггеры, Калюжный читает рэп

Началась неделя с кинопремьер. В «Художественном» Максим Матвеев, Лиза Шакира, Диана Пожарская и другие звезды смотрели «Триггер. Фильм». В Arbat Hall показывали пятый сезон сериала «Трудные подростки», где отжигал Глеб Калюжный. Певица Марго Овсянникова закатила вечеринку за 40 млн рублей, куда пригласила Тимати, Крида и Киркорова. «Известия» рассказывают о главных событиях из жизни знаменитостей и светских героев на прошлой неделе.

Матвеев, Шакира и Пожарская на премьере «Триггера»

Началась прошлая неделя с закрытой премьеры киноверсии популярного сериала «Триггер». Показ полнометражного продолжения истории прошел во вторник, 12 декабря, в столичном кинотеатре «Художественный». В центре сюжета вновь психолог-провокатор Артем Стрелецкий в исполнении Максима Матвеева.

Фото: пресс-служба «Кинопоиска»

После событий второго сезона он хочет начать всё с чистого листа — отправляется жить к морю и устраивается на работу в бар, но там по старой привычке помогает посетителям справляться с психологическими проблемами. Параллельно он пытается проработать собственные триггеры.

Премьера состоится 21 декабря на «Кинопоиске». А первыми зрителями стали звездные гости закрытого показа, среди которых были Лиза Шакира, кардинально сменившая имидж, Диана Пожарская, Алексей Гаврилов, Артем Кошман, Рената Пиотровски, Виктория Маслова.

Вечеринка Марго Овсянниковой за 40 млн

В среду, 13 декабря, звезды гуляли на дне рождения певицы Margo (Марго Овсянниковой) в стиле Гэтсби в ресторане Peach. Среди первых гостей на празднике были Эвелина Бледанс, молодой исполнитель Amirchik, который позднее открыл череду выступлений, и Тимати, порадовавший гостей хитом «Плачут небеса».

Фото: Maxim Margo и Филипп Киркоров

Еще одним артистом, который выступил на вечеринке «Wow-чудеса», стал Егор Крид. Обошлось всё это удовольствие Марго в 40 млн рублей. Под занавес мероприятия на сцену вышел Филипп Киркоров, который исполнил «Единственная моя» и преподнес Марго колье за 8 млн рублей.

Премьера финала «Трудных подростков»

В четверг, 14 декабря, знаменитости гуляли на другой вечеринке — в Arbat Hall по случаю премьеры финального сезона популярного сериала «Трудные подростки». Гостей поприветствовали актеры проекта и режиссер Николай Рыбников. Поддержать команду пришли Ваня Дмитриенко, Helen Yes, Ника и Энджел Жуковы, Ярослав Могильников, Вячеслав Копейкин, То-Мá и многие другие.

Глеб Калюжный и Владимир Гарцунов Фото: пресс-служба мероприятия Энджел Жуков и Ника Жукова Фото: пресс-служба мероприятия Ваня Дмитриенко, Анастасия Крылова, Вячеслав Копейкин Фото: пресс-служба мероприятия Ярослав Могильников Фото: пресс-служба мероприятия TO-MA Фото: пресс-служба мероприятия

За музыкальное настроение в этот вечер отвечали Terry, Slame и PLC. А главным хедлайнером стал Глеб Калюжный, который исполнил хит сериала «Девочка с рэп-концерта». Помимо прочего, организаторы провели благотворительный аукцион. Вырученные средства отправят в фонды помощи подросткам.

Первая серия пятого сезона уже доступна на Wink. Продолжение — с 21 декабря. Тогда же — на платформе «VK Видео».

Вечеринка Darling

В четверг же герои столичной светской хроники гуляли в баре MO на вечеринке бренда Darling по случаю запуска канала на YouTube. Праздник получился ярким и танцевальным: дресс-кодом правили розовый и блестки, музыку ставил популярный DJ Ginzburg. Гостей угощали игристым и разнообразными коктейлями. А покидали бар все с подарками. В каждом была маска для лица, о которой наутро каждый вспоминал с благодарностью. На вечеринке отметились продюсер Илья Бачурин, блогеры Карина Нигай, Милана Пич и другие.

Илья Бачурин со спутницей Фото: Саша Мурашкин Карина Нигай Фото: Саша Мурашкин Рома Уваров Фото: Саша Мурашкин Милана Пич Фото: Саша Мурашкин Кира Андреева Фото: Саша Мурашкин

Коктейль Poison Drop

А представители модной индустрии в четверг встретились на коктейле по случаю открытия флагманского магазина Poison Drop. Там за пультом стоял DJ Марк Щедрин, который ставил Гарри Стайлза и Рианну. Наслаждались музыкой, изучали интерьеры, дегустировали игристое и закуски стилист Олег Горчанин, ответственный за самые эффектные выходы Иды Галич, звезда «Слова пацана» Слава Копейкин, блогер Хвича Кварацхелия и другие.

Фото: Вова Поло Слава Копейкин

Арт-улов

В пятницу, 15 декабря, искушенные любители современного искусства собрались в частном музее АРТ4 — здесь медиаменеджер Олег Лещук впервые раскрыл себя публике в двух хобби: как страстного коллекционера и рыбака. Прогуляться по залам можно было с бокалом игристого и изысканными закусками — дор-блю с грушей, жюльен в корзиночке, небольшие сандвичи и трюфельные пирожные.

В экспозицию выставки «Лещи и щуки: улов Лещука» вошли работы, которые коллекционер собирал около 30 лет, — они показаны публике впервые. Произведения обыграны в инструкциях и анатомических разборах разных видов рыб, а еще в залах можно встретить спиннинги. Разношерстная коллекция, объяснил Лещук, это его улов — то, что «клюет».

Фото: Павел Смирнов Пьер-Кристиан Броше и Анна Броше

Весь светский арт-бомонд собрался здесь дважды: кто-то пришел на пресс-завтрак утром, а кто-то навел марафет и присоединился к празднику открытия вечером. В числе гостей были замечены коллекционер Пьер-Кристиан Броше и художница Анна Броше, коллекционер и основатель фонда Limonov Art Foundation Сергей Лимонов, генеральный директор музея AZ Наталия Опалева, коллекционер Антон Козлов, издатель Игорь Шулинский, основательница Grabar Gallery Наталья Грабарь.